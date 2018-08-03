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Lady Gaga'nın klibinde oynayan 'zombi adam' hayatını kaybetti!

3 Ağustos 2018 Cuma, 15:35:40 Güncelleme: 15:43:16
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Lady Gaganın klibinde oynayan zombi adam hayatını kaybetti!

Amerika'da "Zombi Adam" lakabıyla bilinen ve Lady Gaga'nın klibinde de rol alan model Rick Genest 32 yaşında intihar etti.

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Lady Gaganın klibinde oynayan zombi adam hayatını kaybetti!

Gaga'nın Born This Way videosuyla tanınan Rick'in vücudu baştan aşağı ayağa dövmelerle kaplıydı. Cesedi, Çarşamba günü Kanada'nın Montreal kentindeki Plateau-Mont-Royal mahallesinde dairesinde bulundu.

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Lady Gaganın klibinde oynayan zombi adam hayatını kaybetti!

Gaga, Rick'in ölümü hakkında "yıkıcı olmanın ötesinde" diye konuştu.
7 Ağustos'ta 33. doğum gününü kutlayacak olan Kanadalı model, 16 yaşındayken ilk dövmesini yaptırdı ve 19 yaşındayken tüm vücudunu dövmelerle kaplattı.

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Lady Gaganın klibinde oynayan zombi adam hayatını kaybetti!

Lady Gaga'nın stilisti tarafından fark edildikten sonra, şarkıcının videosunda yer aldı ve orada şöhreti yakaladı. Rick, son moda markaların yanı sıra GQ ve Vogue gibi dergiler için bir çok kez modellik yaptı.

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Lady Gaganın klibinde oynayan zombi adam hayatını kaybetti!

Gaga, olay üzerine sosyal medyada zihinsel sağlık konusunda daha iyi bilinçlenmek için bir çağrı yaptı.

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