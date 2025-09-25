Kışın ilk sinyalleri hissedilecek! MGM’den İstanbul dahil 11 ile saatli uyarı: Kuvvetli yağış sistemi bugün başlıyor! Ardı arkası kesilmeyecek

KIŞ SOĞUKLARI GELİYOR MU?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek önümüzdeki günlerde sıcaklıkların en yüksek 20 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Gece sıcaklıkları ise 14 derecelere kadar iniyor. "Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gece sıcaklıkları 15-16 derecelere kadar iniyordu. Önümüzdeki günlerde, hafta sonu itibariyle 14 dereceye kadar düşecek." ifadelerine yer verdi.

YAĞIŞLARIN SÜRESİ VE ETKİSİ

Tek, yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. "Ekim ayına yağışlarla girmiş olacağız. Kuvvetli yağışlar Karadeniz geneli ve İç Anadolu'nun kuzeyinde, Ege'nin kuzey kesimlerinde görülecek." dedi.

Yağışlarla birlikte sıcaklıkların da düşeceğini söyleyen Tek, denizde yüksek dalgalar ve kuvvetli rüzgarlara dikkat çekti:



"Yüksek dalganın sebebi kuvvetli rüzgarlar. Bu rüzgarlar, özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Karadeniz üzerinde etkili olacak. Rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 60 km'ye kadar çıkıyor. Kuzeydeki dalgalar da devam edecek."