Kışın ilk sinyalleri hissedilecek! MGM'den İstanbul dahil 11 ile saatli uyarı: Kuvvetli yağış sistemi bugün başlıyor! Ardı arkası kesilmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurdun kuzey kesimleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da gün boyunca aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Yağışın yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacağı, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Trabzon, Rize, Samsun, Kastamonu ve Artvin'de de gök gürültülü sağanakların etkili olacağı bildirildi. Peki sıcaklıklar düşecek mi? Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu haberimizde!

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kış havası kendini hissettirecek. Meteoroloji tarafından yayınlanan rapora göre önümüzdeki günlerde sağanak yağış etkili olacak ve sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak.

Montlarınızı Hazırlayın: Hava Değişiyor

Meteoroloji uzmanları Türkiye genelinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren düşeceğini ve bazı bölgelerde yağışlı havaların etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Montlarınızı çıkartın" ifadelerini kullanarak mevsim geçişine dikkat çekti.

Hafta Sonu Sıcaklıklar 5-6 Derece Düşecek

Cuma günü itibarıyla Türkiye genelinde sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. İstanbul'da 22-23 °C civarında seyredecek sıcaklıklarla beraber yağmur da kendini gösterecek. Prof. Dr. Şen, 29 Eylül ve ekim başında özellikle kuzey bölgelerde yağışların artacağını belirterek mevsim geçişinin hızlanacağına dikkat çekti.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında önümüzdeki günlerde İstanbul ve Türkiye genelinde etkili olacak hava koşullarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SICAKLAR DEVAM EDİYOR MU?

Son günlerde İstanbul'da 24, 25 ve 26 derece sıcaklıkların görüldüğünü belirten Tek, "Özellikle İstanbul için vedalaşma zamanı geldi ama sıcaklıklarda çok aşırı düşme yok. Yani 27-26 derecelerde, güney ilçelerde zaman zaman 28 derecelere kadar çıkıyor. Kuzey ilçelerde biraz daha düşük değerler görülüyor." dedi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLI GÜNLER BAŞLIYOR

Adil Tek, İstanbul'da yağışlı sistemlerin etkili olmaya başlayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün ve sonraki günlerde yağışlı sistemler İstanbul'da, özellikle de ülkemizin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürecek. İstanbul'da gece saatlerinden sonra yani bu gece ve yarın aralıklarla hafif, çok kuvvetli olmayan, zaman zaman havanın kapalı olduğu, zaman zaman çisenti şeklinde çok zayıf olan yağışlar başlıyor. Artık ardı arkası kesilmeyecek. İstanbul'da güneşi çok daha az göreceğiz."

Tek, yağışların Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de devam edeceğini, ancak şiddetli sel ve büyük zarar oluşturacak büyüklükte olmayacağını vurguladı.

KIŞ SOĞUKLARI GELİYOR MU?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek önümüzdeki günlerde sıcaklıkların en yüksek 20 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Gece sıcaklıkları ise 14 derecelere kadar iniyor. "Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gece sıcaklıkları 15-16 derecelere kadar iniyordu. Önümüzdeki günlerde, hafta sonu itibariyle 14 dereceye kadar düşecek." ifadelerine yer verdi.

YAĞIŞLARIN SÜRESİ VE ETKİSİ

Tek, yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. "Ekim ayına yağışlarla girmiş olacağız. Kuvvetli yağışlar Karadeniz geneli ve İç Anadolu'nun kuzeyinde, Ege'nin kuzey kesimlerinde görülecek." dedi.

Yağışlarla birlikte sıcaklıkların da düşeceğini söyleyen Tek, denizde yüksek dalgalar ve kuvvetli rüzgarlara dikkat çekti:

"Yüksek dalganın sebebi kuvvetli rüzgarlar. Bu rüzgarlar, özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Karadeniz üzerinde etkili olacak. Rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 60 km'ye kadar çıkıyor. Kuzeydeki dalgalar da devam edecek."

MGM 25 EYLÜL HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey kesimlerinde önümüzdeki saatler yağışlı hava etkili olacak. Diğer bölgelerde ise gökyüzü genellikle açık olacak.

Kuzeyde Parçalı ve Sağanak Yağışlı Hava

Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey kıyıları, Düzce, Sinop, Trabzon ve Rize çevreleri ile Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarında yerel sağanaklar görülecek. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra yerel olarak etkili olabileceği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sis ve Puslu Sabahlar

Sabah ve gece saatlerinde, Marmara'nın doğusunda ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sisin etkili olması bekleniyor. Sürücüler için görüş mesafesinin azalacağı bu saatlerde trafik güvenliğine dikkat edilmesi önem taşıyor.

Hava Sıcaklıklarında Küçük Değişiklikler

Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece kadar azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinliğin artabileceğini belirtti.

Rüzgar Hafif ve Kuzeyli

Rüzgar, ülke genelinde genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Meteoroloji uzmanları, özellikle kıyı bölgelerinde rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklıkta değişiklikler olabileceğini ifade ediyor.

Marmara Bölgesi: Parçalı Bulutlu ve Yerel Sağanaklar

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yerel sağanak yağışlar görülebilecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis etkili olacak.

Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 27°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 26°C, parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanaklı

Kırklareli: 27°C, parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanaklı

Ege Bölgesi: Sıcak ve Açık Hava

Ege Bölgesi'nde genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Termometreler 28–33°C arasında seyredecek.

Afyonkarahisar: 28°C, az bulutlu ve açık

Denizli: 33°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 30°C, az bulutlu ve açık

Manisa: 31°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi: Güneşli ve Sıcak

Akdeniz'de sıcaklıklar yüksek seyredecek. Gün boyunca güneşli bir hava etkisini sürdürecek.

Adana: 35°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 32°C, az bulutlu ve açık

Burdur: 31°C, az bulutlu ve açık

Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi: Açık Hava ve Sıcaklık Dengesi

İç Anadolu Bölgesi'nde hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar 28–30°C arasında olacak.

Ankara: 28°C, az bulutlu ve açık

Çankırı: 30°C, az bulutlu ve açık

Eskişehir: 26°C, az bulutlu ve açık

Konya: 28°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz: Parçalı Bulutlu ve Sağanak Yağışlı Alanlar

Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Düzce çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sinop ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Bolu: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Düzce: 27°C, öğle saatlerinden sonra yerel sağanaklı

Sinop: 27°C, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Zonguldak: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Öğleden Sonra Yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz'de öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yerel sağanaklar bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Samsun'un kıyı kesimleri de yağış alacak.

Artvin: 23°C, öğle sonrası kıyı kesimleri yerel sağanaklı

Rize: 23°C, öğle sonrası yerel sağanaklı

Samsun: 24°C, gece kıyı kesimleri sağanaklı

Trabzon: 22°C, öğle sonrası yerel sağanaklı

Doğu Anadolu: Açık Hava ve Serin Gece

Doğu Anadolu'da gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Geceleri ise serin bir hava bekleniyor.

Erzurum: 24°C, az bulutlu ve açık

Kars: 22°C, az bulutlu ve açık

Malatya: 29°C, az bulutlu ve açık

Van: 23°C, az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu: Sıcak ve Açık

Güneydoğu Anadolu'da gün boyu sıcak ve açık bir hava bekleniyor. Termometreler 30–34°C arasında değişecek.

Diyarbakır: 33°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 34°C, az bulutlu ve açık

Mardin: 30°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 32°C, az bulutlu ve açık

