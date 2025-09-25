Kışın ilk sinyalleri hissedilecek! MGM'den İstanbul dahil 11 ile saatli uyarı: Kuvvetli yağış sistemi bugün başlıyor! Ardı arkası kesilmeyecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurdun kuzey kesimleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da gün boyunca aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Yağışın yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacağı, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Trabzon, Rize, Samsun, Kastamonu ve Artvin'de de gök gürültülü sağanakların etkili olacağı bildirildi. Peki sıcaklıklar düşecek mi? Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu haberimizde!
takvim.com.tr
İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kış havası kendini hissettirecek. Meteoroloji tarafından yayınlanan rapora göre önümüzdeki günlerde sağanak yağış etkili olacak ve sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak.
Montlarınızı Hazırlayın: Hava Değişiyor
Meteoroloji uzmanları Türkiye genelinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren düşeceğini ve bazı bölgelerde yağışlı havaların etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Montlarınızı çıkartın" ifadelerini kullanarak mevsim geçişine dikkat çekti.
Hafta Sonu Sıcaklıklar 5-6 Derece Düşecek
Cuma günü itibarıyla Türkiye genelinde sıcaklıklar 5-6 derece düşecek.
İstanbul'da 22-23 °C civarında seyredecek sıcaklıklarla beraber yağmur da kendini gösterecek. Prof. Dr. Şen, 29 Eylül ve ekim başında özellikle kuzey bölgelerde yağışların artacağını belirterek mevsim geçişinin hızlanacağına dikkat çekti.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında önümüzdeki günlerde İstanbul ve Türkiye genelinde etkili olacak hava koşullarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
SICAKLAR DEVAM EDİYOR MU?
Son günlerde İstanbul'da 24, 25 ve 26 derece sıcaklıkların görüldüğünü belirten Tek,
"Özellikle İstanbul için vedalaşma zamanı geldi ama sıcaklıklarda çok aşırı düşme yok. Yani 27-26 derecelerde, güney ilçelerde zaman zaman 28 derecelere kadar çıkıyor. Kuzey ilçelerde biraz daha düşük değerler görülüyor." dedi.
İSTANBUL'DA YAĞIŞLI GÜNLER BAŞLIYOR
Adil Tek,
İstanbul'da yağışlı sistemlerin etkili olmaya başlayacağını ifade ederek şunları söyledi: "Bugün ve sonraki günlerde yağışlı sistemler İstanbul'da, özellikle de ülkemizin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürecek. İstanbul'da gece saatlerinden sonra yani bu gece ve yarın aralıklarla hafif, çok kuvvetli olmayan, zaman zaman havanın kapalı olduğu, zaman zaman çisenti şeklinde çok zayıf olan yağışlar başlıyor. Artık ardı arkası kesilmeyecek. İstanbul'da güneşi çok daha az göreceğiz."