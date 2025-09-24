Kışa hazır mıyız? İbn-i Sina’dan grip ve soğuk algınlığını silip süpürecek 1000 yıllık reçete: Hamam, kereviz, karnabahar...

Hamam ile Ruh ve Beden Dengesi

Aşkın neden olduğu hüzün, uykusuzluk ve sayıklama durumlarında, İbn-i Sina bedeni nemlendirmek için çorba türü sıvı yiyecekleri önerir. Ayrıca her gün hamama gitmek ve menekşe yağı koklamak, hem beden hem ruh sağlığı için faydalıdır. Psikolojik destek ve meşguliyetin de hastalığın tedavisinde etkili olduğu vurgulanır.