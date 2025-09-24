Kışa hazır mıyız? İbn-i Sina’dan grip ve soğuk algınlığını silip süpürecek 1000 yıllık reçete: Hamam, kereviz, karnabahar...

Maden Suları ve Banyolar
Demirli sular: İştah açar, dalak ve mideyi kuvvetlendirir
Şap'lı sular: Kan tükürmeyi ve adet fazlalığını azaltır
Bakırlı ve tuzlu banyolar: Mafsal ağrılarına ve siyatiğe iyi gelir
Kükürtlü sular: Ağrıları keser, sinirlere kuvvet verir, ciltteki lekeleri gider
Sıcak kum ve hamam banyoları: Ağrı giderir, mafsal ve sinir ağrılarına iyi gelir
Soğuk su banyoları: Kuvvetli bireyler için faydalıdır, ihtiyar ve çocuklar için önerilmez
Sağlıklı Yaşamın Temel Kaideleri
İbn-i Sina sağlıklı yaşam için üç temel kaideyi vurgular:
Gıda: Mevsimine uygun, vücuda uygun ve ölçülü beslenme
Uyku: Zamanında yatmak, yeterli uyumak, derin uyku sağlamak
Riyazet (Spor): Bedeni yumuşatır, rutubeti giderir ve sağlık sağlar
Peygamberimizin sevdiği yemekler de bu ilkelerle paralellik gösterir; dengeli beslenme ve doğal yiyeceklerin önemi her dönemde geçerliliğini korur.