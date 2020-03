Haberler Galeri Yaşam Kehanetler kitabı corona virüsü bildi mi? Sylvia Browne, Dean Koontz kitapları ve Nostradamus, Baba Vanga kehanetleri...

Dünyada büyük çaplı bir felaket yaşandığında akla gelen iki isim Baba Vanga ve Nostradamus yine gündemde. İki kahininde corona virüsü yüzyıllar evvel bildiği ortaya çıktı. Kehanetler sadece bununla sınırlı değil... Bugün herkes 'Kehanetler' kitabını konuştu. Sosyal medyada yayılan bir video, ABD'li medyum Sylvia Brown ile Lindsay Harrison'ın 15 yıl önce kaleme aldığı Kehanetler kitabında corona virüsü benzeri bir salgından bahsettiğini ortaya koydu. Zira görünce şaşıp kalmamak elde değil. Öte yandan ABD'li yazar Dean Koontz'un 1981 yılında yazdığı 'Karanlığın Gözleri' ve 2013 yılında hayatını kaybeden Amerikalı medyum ve yazar Sylvia Brown tarafından bundan tam 12 yıl önce, 2008'de yazılan 'Günlerin Sonu' (End of The Days) kitabı da koronavirüsü tahmin etmiş. Bunun yanında kült dizi The Simpson'ın da koronaya itafen bir bölümü olduğu ortaya çıkmıştı. İşte ağzınız açık okuyacağınız o kehanetler...

