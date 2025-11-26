Kayseri'de miras kavgası: Kaynanasını öldürüp intihar etti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde miras yüzünden çıkan tartışma faciaya dönüştü. Olayda, bir şahıs kaynanasını silahla vurarak öldürdü ve ardından intihar etti.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 14:43 Paylaş







Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde damat ile kaynana arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti.



Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre S.U. (35) ile kaynanası M.M. (60) arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüdüğü olayda S.U., kaynanasını silahla vurduktan sonra kendisini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.