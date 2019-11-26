Kan donduran 3. dünya savaşı kehaneti! 2 dünya savaşını bilmişti

Dünya tarihi iki tane dünya savaşı gördü. Birçoğu inandırıcı gelmese de Baba Vanga, Nostradamus, Shipton Ana gibi kahinlerin kehanetleri, bu savaşlarla bir şekilde özdeşleştirildi. Fakat durum bu kez farklı... Bir mason olan Albert Pike'ın 1871 tarihli gizemli mektubu ve içeriğindeki kehanet vari planlar hayli ürktücü. Metupta en çok dikkat çeken detay ise 3.Dünya Savaşı. Albert Pike üstüne üstlük, 3.Dünya Savaşı için bir tarih bile işaret ediyor. İşte birinci ve ikinci dünya savaşlarını bilen ve Morals and Dogma adlı kitabı bulunan Albert Pike'ın kehanetleri.