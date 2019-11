Kan donduran 3. dünya savaşı kehaneti! 2 dünya savaşını bilmişti

Kehanet mektubunu ona yazdı: Albert Pike 1871 yılında kendisi gibi Mason üstadı olan Giuseppe Mazzini'ye bir mektup yazdı. Bu 'kehanet' mektubu 1950'li yıllarda William Guy Car adlı eski bir İngiliz istihbarat subayı tarafından British Museum'da bulundu. William Guy Car bu mektubu Quoted in Satan: Prince of This World adlı eserinde yayınlarken mektubun içeriği herkesi şaşkınlığa uğrattı.