İşte Sultan 2. Abdülhamit'in son sözleri şoke etti! Eşi duyunca irkildi

Osmanlı İmparatorluğu içinde onlarca padişah geldi ve gitti. Fakat en fazla gündemde olanı II.Abdülhamit oldu. II.Abdülhamit en fazla konuşulan hükümdar oldu. İşte Osmanlı'nın ilk ve tek anayasasını düzenleyen II.Abdülhamit'in hayatı... II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah. Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti. II. Abdülhamid'in uzun boylu, esmer tenli, ela gözlü olduğu bilinmektedir. Hafif kıvırcık sakallı olan II. Abdülhamid'in zeka ve hafızasının güçlü olduğu tarih kaynaklarında belirtilmiştir

13.10.2019 14:41 - Son Güncelleme: 13.10.2019 14:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





