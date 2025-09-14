İstanbul’da GPS’li eski eş dehşeti! Takip cihazı taktırdı aracın önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
İstanbul Başakşehir'de 2 ay önce boşandığı eşinin arabasına GPS taktıran 39 yaşındaki Emre Ç., otomobilin önünü trafikte keserek eski eşi Funda K.'yı tehdit etti. Gözaltına alınan Emre Ç. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Funda K.'nın ilk eşinden olan kızı Ebru Y. "Bana ve anneme ses olur musunuz. Biz çünkü ölmek istemiyoruz" diye konuştu.
Olay, 8 Eylül Pazartesi günü saat 08.15 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 10 yıl evli kalan Funda K. ile Emre Ç., şiddet geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce anlaşmalı olarak boşandı. 6 yaşındaki çocukları E.İ.Ç.'nin velayeti ise anneye verildi.
Ancak Emre Ç., eski eşi Funda K.'yi ayrıldıktan sonra tehdit etmeye başladı. Kadının peşini bırakmayan Emre Ç., iddiaya göre evli oldukları dönemde eski eşi Funda K.'nin aracına
takip cihazı ( GPS) taktırdı.
TAKİP CİHAZI TAKTIRDIĞI ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ
Kadının her adımını takip eden Emre Ç., olay günü kızı E.İ.Ç.'yi okula götüren Funda K.'yi takibe aldı. Aracın önünü kesen Emre Ç. tehditlerde bulununca Funda K.'nin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Y. araçtan inerek Emre Ç. ile tartıştı. Ardından araca binen Ebru Y. ve annesi Funda K., yola devam etmek istedi. Ancak tekrar ortaya çıkan Emre Ç., Funda K.'nin önünde ani fren yaparak kazaya neden oldu. Bir süre bu şekilde trafiği tehlikeye sokan Emre Ç. daha sonra gözden kayboldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ESKİ KOCA SERBEST BIRAKILDI
Olayın ardından Funda K. ve Ebru Y. emniyete giderek Emre Ç.'den şikayetçi oldu. Ebru Y.'nin daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararını da ihlal eden Emre Ç.,
Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Emre Ç. hakkında 'Tehdit-hakaret', 'Israrlı takip' ve 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.
Emre Ç., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Aracını yaşanan kaza nedeniyle servise götüren Funda K. ve kızı Ebru Y. sigorta bölümünde içerisinde sim kart olan
GPS cihazı bulunduğunu gördü. Anne ve kızı emniyete giderek Emre Ç. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan şikayetçi oldu.