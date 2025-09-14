İstanbul’da GPS’li eski eş dehşeti! Takip cihazı taktırdı aracın önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

"GPS TAKTIRDI SÜREKLİ BİZİ TAKİP EDİYOR"

Olayla ilgili konuşan Ebru Y., "Benim annemin yeni boşanmış olduğu eski eşi yıllardır bize çektiriyor. Boşanma davaları açıldığından beri kendisi sürekli annemi korumaya çalıştığım için ve annemin yanında olduğum için bana da tehditler hakaretler savuruyor. Biz annemle yurtdışından geldik Türkiye'ye. Burada herhangi bir akrabamız bir ailemiz yok ben ve annem varız sadece ve tabi ki kız kardeşim de dahil şu anda. Kendisi bizi aciz gördüğü için bizi sürekli ezmeye çalışıyor. Bizi sürekli tehdit etmeye çalışıyor. Kendisi daha önceden zaten 6 yıl hapis yatmış bir insan. Alkol ve yasaklı madde kullanan bir insan. Camlarımızı aşağı indirmiş bir insan. Silahlı tehdit, ehliyetsiz araç kullanma, alkollü yasaklı madde etkisi altında olup araç kullanıyor. Benim sürekli namusuma dil uzatıyor, kışkırtıyor, tehdit ediyor, karşımıza çekiyor. Annemle boşanmadan önce arabamıza GPS taktırdı ve sürekli bizim karşımıza çıkıyor, önümüzü kesiyor arabayla ve taciz ediyor, tehdit ediyor" dedi.