Hürrem Sultan'ın gerçek resmi yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Osmanlı padişahlarının görülmemiş portreleri

İranlı ünlü ressam Reza Hemma-Tired üç yıl süren titiz bir çalışmanın ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahları ve önemli şahsiyetlerinin portrelerini tamamladı. Hemma-Tired bu süreçte tarihçilerle iş birliği yaparak tarih kitaplarında yer alan ve zihinlerimizde yer eden geleneksel portrelerden çok farklı eserler ortaya koydu. İşte Hürrem Sultan ve Osmanlı padişahlarının gerçeğe en yakın portreleri!
Reza Hemma-Tired, Osmanlı padişahlarının ve önemli şahsiyetlerinin portrelerini oluşturmak için üç yıl boyunca çeşitli tarihçilerle birlikte çalıştı. Tarihi belgeler yazılı kaynaklar ve dönemin resim sanatı üzerine yapılan araştırmalar bu portrelerin ortaya çıkmasında büyük rol oynadı.
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