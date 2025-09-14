Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji'den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurdun kuzeydoğusu ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak, bazı bölgelerde ise sağanak yağış görülecek. İstanbul için de yeni haftada sağanak uyarısı yapıldı.