takvim-logo

Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji'den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurdun kuzeydoğusu ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak, bazı bölgelerde ise sağanak yağış görülecek. İstanbul için de yeni haftada sağanak uyarısı yapıldı.

author-1
takvim.com.tr
Hava durumu 15-20 Eylül: Meteoroloji salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı yaptı! İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14-20 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre Türkiye'nin birçok ilinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul çin ise salı ve perşembe günleri kritik uyarılar yapıldı.

Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ: SAĞANAK KAPIDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14-20 Eylül haftasını kapsayan güncel hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağışlar görülecek.

Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?

⚠️ METEOROLOJİ'NİN UYARILARI

  • Kuvvetli rüzgâr: Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak.

  • Yerel sağanaklar: İstanbul'un kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun bazı illerinde kısa süreli kuvvetli yağışlar görülecek.

  • Ani sel riski: Karadeniz'in doğusunda su baskını, sel ve ulaşımda aksama ihtimaline karşı dikkatli olunmalı.

Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?

BU HAFTA YAĞIŞ BEKLENEN İLLER LİSTESİ

🏙 İller / Alan 🌦 Durum
Trabzon, Rize, Artvin kıyıları ⛈ Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış
İstanbul'un kuzeyi, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli kıyıları 🌧 Yerel sağanak yağış
Ankara, Çankırı, Eskişehir (güney/doğu), Konya (kuzeybatı) 🌦 Öğleden sonra sağanak geçişleri
Afyonkarahisar çevreleri 🌧 Öğleden sonra sağanak yağış
Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz 💨 Kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa)
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'den paylaşılan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da da salı ve perşembe günleri sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava durumu 15-20 Eylül: Meteoroloji salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı yaptı! İstanbul, Ankara, İzmir

🌦 Meteorolojik Görünüm

  • 🌍 Genel Durum: Kuzeydoğu ve batı kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu.

  • 🌧 Yağış: Bu akşam Rize ve Trabzon iç kesimleri; yarın öğle sonrası Afyonkarahisar, Burdur batısı ve Kütahya doğusu sağanak yağışlı.

  • 🌡 Sıcaklık: Güneyde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde.

  • 💨 Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette.

  • ⚠️ Uyarılar: Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.

Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?

15 EYLÜL PAZARTESİ

Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?

16 EYLÜL SALI

Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?

17 EYLÜL ÇARŞAMBA

Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?

18 EYLÜL PERŞEMBE

Hava durumu 15-20 Eylül: Meteoroloji salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı yaptı! İstanbul, Ankara, İzmir

19 EYLÜL CUMA

Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?

İL İL HAVA DURUMU RAPORU ( 14 EYLÜL 2025 GECE )

🌍 Bölge 📍 İl 🌡 Sıcaklık (En Düşük / En Yüksek) 🌤 Durum
🌆 Marmara Çanakkale 18°C / 27°C ⛅ Parçalı bulutlu
Edirne 16°C / 29°C ⛅ Parçalı bulutlu
İstanbul 20°C / 27°C ⛅ Parçalı bulutlu
Kırklareli 15°C / 28°C ⛅ Parçalı bulutlu

Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?

🏖 Ege Afyonkarahisar 15°C / 31°C 🌦 Yarın öğle sonrası sağanak
Denizli 21°C / 35°C ☀️ Açık, parçalı bulutlu
İzmir 20°C / 31°C ☀️ Açık, parçalı bulutlu
Muğla 20°C / 33°C ☀️ Açık

Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?
🌴 Akdeniz Adana 23°C / 34°C ☀️ Açık
Antalya 24°C / 31°C ☀️ Açık
Burdur 18°C / 34°C 🌦 Yarın batısı sağanak
Hatay 24°C / 32°C ☀️ Açık
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?
🏜 İç Anadolu Ankara 15°C / 31°C ☀️ Açık
Eskişehir 14°C / 28°C ☀️ Açık
Konya 17°C / 32°C ☀️ Açık
Nevşehir 13°C / 27°C ☀️ Açık

Hava durumu 15-20 Eylül: Meteoroloji salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı yaptı! İstanbul, Ankara, İzmir
🌲 Batı Karadeniz Bolu 13°C / 27°C ☀️ Açık
Düzce 15°C / 28°C ☀️ Açık
Sinop 18°C / 28°C ☀️ Açık
Zonguldak 16°C / 24°C ☀️ Açık

Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?
🌧 Orta & Doğu Karadeniz Amasya 13°C / 32°C ☀️ Açık
Rize 17°C / 26°C 🌥 Parçalı bulutlu
Samsun 16°C / 26°C ☀️ Açık
Trabzon 18°C / 25°C 🌦 İç kesimleri sağanak
🏔 Doğu Anadolu Erzurum 8°C / 27°C ⛅ Parçalı bulutlu
Kars 4°C / 23°C ⛅ Parçalı bulutlu
Malatya 15°C / 32°C ☀️ Açık
Van 10°C / 25°C ⛅ Parçalı bulutlu
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?
🌞 Güneydoğu Anadolu Diyarbakır 18°C / 36°C ☀️ Açık
Gaziantep 20°C / 35°C ☀️ Açık
Mardin 20°C / 32°C ☀️ Açık
Siirt 20°C / 34°C ☀️ Açık

Fotoğraflar: MGM, AA