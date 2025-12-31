Haberler

Yaşam Galerileri

Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor

Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor Hakkari'de binlerce ailenin aylardır beklediği o kritik gün nihayet geldi çattı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen ve kentte büyük bir heyecan yaratan TOKİ Hakkari kura çekimi için saatler geri saymaya başladı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 12:17 Paylaş







1+1, 2+1 ve 3+1 konut hayali kuran vatandaşlar, "İsmim listede var mı?" sorusunun yanıtını ararken, noter huzurunda yapılacak çekilişle 1557 şanslı aile yeni yuvasına kavuşacak.

HAKKARİ TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK? Hakkari'de yaşayan ve ev sahibi olma hayali kuran binlerce adayın gözü kulağı bugün saat 14:00'e çevrildi. Şehirdeki yoğun kar yağışı ve ulaşım engelleri sebebiyle ertelenen kura çekimi, resmi takvime göre bugün hayata geçiriliyor. Tarih: 31 Aralık 2025

Saat: 14:00

Yer: T.C. Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu

Canlı Yayın: TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı takip edilebilir.

İLÇE İLÇE HAKKARİ KONUT SAYILARI VE DAĞILIMI Hakkari genelinde inşa edilecek toplam 1557 konut, ihtiyaca göre farklı bölgelere dağıtılmış durumda. İşte kura sonucunda sahiplerini bulacak konutların ilçelere göre listesi: İlçe Adı Konut Sayısı Merkez 600 Yüksekova 450 Şemdinli 200 Çukurca 100 Derecik 80 Yüksekova Büyükçiftlik 50 Yüksekova Esendere 50 Merkez Durankaya 27

KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI Kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra asil ve yedek hak sahiplerinin listeleri sisteme yüklenecek. Vatandaşlar sonuçları şu yöntemlerle öğrenebilecek: e-Devlet Kapısı: "Konut Noter Kura Sonuç Sorgulama" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak sonucunuzu anlık olarak görebilirsiniz. TOKİ Resmi Web Sitesi: "toki.gov.tr" adresinde yer alan kura sonuçları bölümünden il ve proje seçimi yaparak isim listelerine ulaşabilirsiniz.