takvim-logo

Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor

Hakkari'de binlerce ailenin aylardır beklediği o kritik gün nihayet geldi çattı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen ve kentte büyük bir heyecan yaratan TOKİ Hakkari kura çekimi için saatler geri saymaya başladı.

author-1
takvim.com.tr
Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor

1+1, 2+1 ve 3+1 konut hayali kuran vatandaşlar, "İsmim listede var mı?" sorusunun yanıtını ararken, noter huzurunda yapılacak çekilişle 1557 şanslı aile yeni yuvasına kavuşacak.

Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor

HAKKARİ TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

Hakkari'de yaşayan ve ev sahibi olma hayali kuran binlerce adayın gözü kulağı bugün saat 14:00'e çevrildi. Şehirdeki yoğun kar yağışı ve ulaşım engelleri sebebiyle ertelenen kura çekimi, resmi takvime göre bugün hayata geçiriliyor.

  • Tarih: 31 Aralık 2025

  • Saat: 14:00

  • Yer: T.C. Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu

  • Canlı Yayın: TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı takip edilebilir.

Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor

İLÇE İLÇE HAKKARİ KONUT SAYILARI VE DAĞILIMI

Hakkari genelinde inşa edilecek toplam 1557 konut, ihtiyaca göre farklı bölgelere dağıtılmış durumda. İşte kura sonucunda sahiplerini bulacak konutların ilçelere göre listesi:

İlçe Adı Konut Sayısı
Merkez 600
Yüksekova 450
Şemdinli 200
Çukurca 100
Derecik 80
Yüksekova Büyükçiftlik 50
Yüksekova Esendere 50
Merkez Durankaya 27

Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor

KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra asil ve yedek hak sahiplerinin listeleri sisteme yüklenecek. Vatandaşlar sonuçları şu yöntemlerle öğrenebilecek:

  1. e-Devlet Kapısı: "Konut Noter Kura Sonuç Sorgulama" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak sonucunuzu anlık olarak görebilirsiniz.

  2. TOKİ Resmi Web Sitesi: "toki.gov.tr" adresinde yer alan kura sonuçları bölümünden il ve proje seçimi yaparak isim listelerine ulaşabilirsiniz.

Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor

BAŞVURUSU ÇIKMAYANLAR ÜCRETLERİNİ GERİ ALABİLECEK Mİ?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 500 TL başvuru bedeli, kura sürecinin tamamen sona ermesinin ardından yaklaşık 5 iş günü içerisinde iade edilecek. İadeler, başvuru yapılan banka şubeleri veya ATM'leri aracılığıyla geri alınabilecek.

Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor

TOKİ Hakkari Kura Sonuç Sorgulama Ekranı

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesine e-Devlet üzerinden kimlik numaranızla ulaşabilirsiniz.

Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor

Hakkari TOKİ Kura Çekimi Canlı İzleme

Noter huzurunda yapılan çekilişi anlık olarak izlemek ve heyecana ortak olmak için TOKİ'nin resmi video kanallarını takip edebilirsiniz.

Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor
Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor

Fotoğraflar: TOKİ, AA