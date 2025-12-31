Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor
Hakkari TOKİ Kura Sonuçları İçin Heyecan Dorukta: 1557 Konutun Sahibi Bugün Belli Oluyor
Hakkari'de binlerce ailenin aylardır beklediği o kritik gün nihayet geldi çattı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen ve kentte büyük bir heyecan yaratan TOKİ Hakkari kura çekimi için saatler geri saymaya başladı.
İLÇE İLÇE HAKKARİ KONUT SAYILARI VE DAĞILIMI
Hakkari genelinde inşa edilecek toplam 1557 konut, ihtiyaca göre farklı bölgelere dağıtılmış durumda. İşte kura sonucunda sahiplerini bulacak konutların ilçelere göre listesi: