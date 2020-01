Günlük burç yorumları – 20 Ocak 2020 Pazartesi

ASLAN:

Kendinize özgüveniniz o kadar tam ki, hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz.. Sizden çok şey bekleniyor. Her işe yetişmeniz mümkün değil. Üstelik ailenize de zaman ayırmalısınız. Her zaman ki dengeli davranışlarınızla olaylara bir çözüm bulacağınızdan eminiz. Yeni dostlar her konuda size yardımcı olacaklar.