Günlük burç yorumları – 20 Ocak 2020 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Ocak Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Başarılı bir iş dönemi yaşadığınız halde hedeflerinizde zorlanıyorsunuz. Çevrenizle kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır. Yaşam dengelerinizde, aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor. Bugün bir çok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalar da, şartlar sizden yana olacak. Fırsatları doğru kullanmalısınız.
BOĞA:
Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor. Bugün daha detaycısınız. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Girişimciliğiniz ve aktif yanınızla, çevrenize örnek oluyorsunuz. Yapmayı planladığınız konularda yaratıcılığınızı engellemeyin.
İKİZLER:
Merkür Kova'da ilerliyor ve olumlu destek alıyorsunuz. Yeni başlangıçların her zaman gerginlik getirdiğini sizde biliyorsunuz. Bugün maddesel güvenliğiniz ön planda olacak ve kan bağı olduğunuz kişilerle tartışacağınız konularda onlara da söz hakkı vermeli ve hiç kimseyi görmezlikten gelmemelisiniz.
YENGEÇ:
Kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerleyen Venüs'ten olumlu destekler almaya başlıyorsunuz. Ortak dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Bugün pratik işlerin çözümü sizi bekliyor. Uzun zamandır unuttuğunuz işlerin yeniden karşınıza gelmesini istemiyorsanız, hızlı hareket etmelisiniz.
ASLAN:
Kendinize özgüveniniz o kadar tam ki, hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz.. Sizden çok şey bekleniyor. Her işe yetişmeniz mümkün değil. Üstelik ailenize de zaman ayırmalısınız. Her zaman ki dengeli davranışlarınızla olaylara bir çözüm bulacağınızdan eminiz. Yeni dostlar her konuda size yardımcı olacaklar.