Günlük burç yorumları – 17 Kasım 2019 Pazar

KOÇ:

Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz. Küçük seyahat planları yapacaksınız.