Günlük burç yorumları – 17 Kasım 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Kasım Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz. Küçük seyahat planları yapacaksınız.
BOĞA:
Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Sürekli, kendinizi güvende hissetme duygunuzdan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Motivasyon gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğinize sahipsiniz. Güvenli kişilerle çalışmayı tercih ediyorsunuz.
İKİZLER:
Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Siz, sorunlarınızla başa çıkmasını becerebilen ender akıllı insanlardansınız.
YENGEÇ:
Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.
ASLAN:
Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün, kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Uzun yollarla ilgili planlarınız şimdilik, erteleyebilirsiniz. Eski dostlarla birlikte yapacağınız gezilerden zevk alacaksınız. Yapmayı düşündüğünüz birçok işiniz varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor.