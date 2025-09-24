Fatih Sultan Mehmed oğlu Beyazıd’ı öldürdü mü? Mehmed Fetihler Sultanı’ndaki dikkat çeken sahne!

🔸Rivayetlere göre, ölüm döşeğinde iken yakınlarına, daha önce görevden alınan Mahmud Paşa tarafından zehirlendiğini dile getirdi.

🔸Dönemin kaynaklarından Meâlî'nin Hünkârnâme adlı eserinde aktarıldığına göre, Mahmud Paşa, Fatih'e "Şehzade öldü ama devlete hizmet için ben buradayım" sözlerini söyledi. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed'in, "Mustafa'mın düşmanı yaşayamaz" diyerek Mahmud Paşa'yı zindana attırdığı, ardından da idam ettirdiği belirtilir.