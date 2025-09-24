takvim-logo

Fatih Sultan Mehmed oğlu Beyazıd’ı öldürdü mü? Mehmed Fetihler Sultanı’ndaki dikkat çeken sahne!

TRT 1'in dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 51. bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Bölümde yer alan dikkat çekici sahnelerden biri ise Fatih Sultan Mehmed ile oğlu Bayezid arasında yaşanan gerilimdi. Tarihi merak uyandıran bu sahne sonrası izleyicilerin aklına "Fatih Sultan Mehmed gerçekten oğlu Bayezid'i öldürdü mü?" sorusu geldi. İşte diziye damga vuran o anlar…

TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın son bölümünde Fatih Sultan Mehmed ile oğlu Bayezid arasında yaşanan sahne, izleyicilerin ilgisini çekti. Peki tarihte Fatih Sultan Mehmed oğlu Beyazıd'ı öldürüyor mu?

FATİH SULTAN MEHMED OĞLU BEYAZID'I ÖLDÜRDÜ MÜ?

🔸Fatih Sultan Mehmed'in oğlunu öldürdüğüne dair bir kayıt bulunmuyor. Sultan'ın ikinci oğlu Şehzade Mustafa, babasının hükümdarlığı döneminde Karaman'da sancak beyliği yapıyordu.

🔸1474 yılında Karamanoğulları Beyliği üzerine düzenlenen son seferlerden birine katıldı. Ancak bu sırada hastalanan Mustafa, Niğde civarında bir hamamda yıkandıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

🔸Rivayetlere göre, ölüm döşeğinde iken yakınlarına, daha önce görevden alınan Mahmud Paşa tarafından zehirlendiğini dile getirdi.

🔸Dönemin kaynaklarından Meâlî'nin Hünkârnâme adlı eserinde aktarıldığına göre, Mahmud Paşa, Fatih'e "Şehzade öldü ama devlete hizmet için ben buradayım" sözlerini söyledi. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed'in, "Mustafa'mın düşmanı yaşayamaz" diyerek Mahmud Paşa'yı zindana attırdığı, ardından da idam ettirdiği belirtilir.

FATİH SULTAN MEHMED'İN ÇOCUKLARI

🔸II. Bayezid (Beyazıt)

🔸Şehzade Mustafa

🔸Cem Sultan

🔸Gevherhan Sultan

TARİHSEL BİLGİLER ŞÖYLE

Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481'de Gebze'ye Hünkar Çayırı vefat etti. Yerine büyük oğlu II. Bayezid geçti.

📜 Osmanlı dönemi kaynakları:

Tursun Bey, Tarih-i Ebü'l-Feth → Fatih'in ölümünü kendi çağında anlatır, Bayezid'in tahta geçişini yazar.

Kemalpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osman → Fatih'in ölümünden sonra II. Bayezid'in tahta çıkışını aktarır.

Âşıkpaşazâde Tarihi → Osmanlı hanedanı içindeki taht mücadelelerine değinir.

📚 Modern tarihçiler:

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu – Klasik Çağ (1300–1600)

Franz Babinger, Mehmed the Conqueror and His Time

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi

Bu kaynaklarda Fatih'in kendi oğlunu öldürdüğü iddiası geçmez. Bayezid, babasının ölümünden sonra doğal bir süreçle tahta çıkar.

