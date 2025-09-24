Fatih Sultan Mehmed oğlu Beyazıd’ı öldürdü mü? Mehmed Fetihler Sultanı’ndaki dikkat çeken sahne!

TARİHSEL BİLGİLER ŞÖYLE
Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481'de Gebze'ye Hünkar Çayırı vefat etti. Yerine büyük oğlu II. Bayezid geçti.
📜 Osmanlı dönemi kaynakları:
Tursun Bey, Tarih-i Ebü'l-Feth → Fatih'in ölümünü kendi çağında anlatır, Bayezid'in tahta geçişini yazar.
Kemalpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osman → Fatih'in ölümünden sonra II. Bayezid'in tahta çıkışını aktarır.
Âşıkpaşazâde Tarihi → Osmanlı hanedanı içindeki taht mücadelelerine değinir.
📚 Modern tarihçiler:
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu – Klasik Çağ (1300–1600)
Franz Babinger, Mehmed the Conqueror and His Time
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi
Bu kaynaklarda Fatih'in kendi oğlunu öldürdüğü iddiası geçmez. Bayezid, babasının ölümünden sonra doğal bir süreçle tahta çıkar.
