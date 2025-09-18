takvim-logo

Evrenin sırlarını çözebilir! Hayalet parçacıklar artık görünür olacak: Meğer bilim insanlarının yeni keşfi...

Çinli bilim insanları, evrenin en zor yakalanan parçacıklarından biri olan nötrinoları incelemek amacıyla devasa bir yeraltı tesisi kurdu. Dünyanın en büyük ve en hassas nötrino gözlemevi, artık günde onlarca atom altı olayı kaydedebiliyor.

Çin'de kurulan devasa "hayalet parçacık" makinesi, evrenin en zor yakalanan parçacıkları olan nötrinoları inceleyerek bilim dünyasının yıllardır cevap aradığı gizemleri çözmeye hazırlanıyor.

Yeraltındaki dev küresel dedektör, ilk sinyalleri almaya başladı ve önümüzdeki yıllarda evrenin oluşumu, madde-antimadde dengesi ve yıldız patlamalarıyla ilgili çığır açacak veriler sunması bekleniyor.

Devasa Küresel Dedektör Görev Başında

Yeraltında kurulan tesis, akrille kaplı 20 bin ton sıvı sintilatör ile donatılmış devasa bir küreden oluşuyor. Bu küresel dedektör, nötrinoların nadir etkileşimlerini saptayarak bilim insanlarına parçacık fiziği ve kozmoloji hakkında kritik veriler sağlıyor.

The News International'da yer alan habere göre proje yetkilileri, deneyin henüz erken veri toplama aşamasında olduğunu belirterek, "Okumalarımızın bütünlüğünü sağlamak için çalışıyoruz, bu yüzden ön gözlemler hakkında yorum yapmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Evrenin İşleyişini Anlamak İçin Kritik

Çin Bilimler Akademisi'nden Wang Yifang, tesisin en büyük hedeflerinden birinin nötrino kütle hiyerarşisini belirlemek olduğunu açıkladı.

Wang, "Bu bilgi, parçacık fiziği ve kozmoloji alanında yeni modeller geliştirmemizi sağlayacak. Evrenin işleyişini anlamak için çok kritik" ifadelerini paylaşıyor.

Nötrinolar, çoğu maddenin içinden fark edilmeden geçen atom altı parçacıklar olarak biliniyor. İlk kez 1930'larda teorize edilen bu parçacıklar, günümüzde yıldız füzyonu ve süpernova patlamalarını anlamak için hayati önem taşıyor.

İlk Gözlemler Gerçekleştirildi

Tesis, faaliyete geçtikten kısa süre sonra ilk nötrino etkileşimlerini tespit etti. Şu anda 700'den fazla uluslararası fizikçi, tesisi uzaktan izleyerek veri topluyor.

Bilim dünyasının en çok merak ettiği konu ise, madde ve antimadde arasındaki dengesizliği açıklayabilecek nötrinoların kesin kütle düzeni olacak. Bu, evrenin oluşumuna dair uzun süredir cevap aranan sorulara ışık tutabilir.

Uzmanlar, tesisin önümüzdeki altı yıl içinde istatistiksel olarak çığır açacak sonuçlar ortaya koymasını bekliyor. Bu bulgular temel fizik konusunda paradigmayı değiştirebilir.

Kaynak: Takvim arşiv foto, sosyal medya