Evrenin sırlarını çözebilir! Hayalet parçacıklar artık görünür olacak: Meğer bilim insanlarının yeni keşfi...
Çinli bilim insanları, evrenin en zor yakalanan parçacıklarından biri olan nötrinoları incelemek amacıyla devasa bir yeraltı tesisi kurdu. Dünyanın en büyük ve en hassas nötrino gözlemevi, artık günde onlarca atom altı olayı kaydedebiliyor.
Çin'de kurulan devasa "hayalet parçacık" makinesi, evrenin en zor yakalanan parçacıkları olan nötrinoları inceleyerek bilim dünyasının yıllardır cevap aradığı gizemleri çözmeye hazırlanıyor.
Yeraltındaki dev küresel dedektör, ilk sinyalleri almaya başladı ve önümüzdeki yıllarda evrenin oluşumu, madde-antimadde dengesi ve yıldız patlamalarıyla ilgili çığır açacak veriler sunması bekleniyor.
Devasa Küresel Dedektör Görev Başında
Yeraltında kurulan tesis,
akrille kaplı 20 bin ton sıvı sintilatör ile donatılmış devasa bir küreden oluşuyor. Bu küresel dedektör, nötrinoların nadir etkileşimlerini saptayarak bilim insanlarına parçacık fiziği ve kozmoloji hakkında kritik veriler sağlıyor.
The News International'da yer alan habere göre proje yetkilileri, deneyin henüz erken veri toplama aşamasında olduğunu belirterek, "Okumalarımızın bütünlüğünü sağlamak için çalışıyoruz, bu yüzden ön gözlemler hakkında yorum yapmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.
Evrenin İşleyişini Anlamak İçin Kritik
Çin Bilimler Akademisi'nden Wang Yifang, tesisin en büyük hedeflerinden birinin nötrino kütle hiyerarşisini belirlemek olduğunu açıkladı.
Wang,
"Bu bilgi, parçacık fiziği ve kozmoloji alanında yeni modeller geliştirmemizi sağlayacak. Evrenin işleyişini anlamak için çok kritik" ifadelerini paylaşıyor.