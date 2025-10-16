Eskişehir’de tepki çeken görüntü: Markette çocuğunu tekmeledi

ÇOCUĞU TEKMELEDİ

Buna öfkelenen C.E., oğluna tekme attı. Yere düşen oğlunu tekmelemeye devam eden C.E.'ye market çalışanları engel oldu. Baba C.E., oğlunu da alarak alışverişini tamamlayıp marketten ayrıldı.