takvim-logo

Yaz resmen sona eriyor! 2025 Sonbahar ekinoksu başlıyor

2025 sonbahar ekinoksu, 23 Eylül'de gerçekleşiyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu özel günde yaz mevsimi resmen sona ererken, Kuzey Yarımküre'de sonbahar başlıyor. İşte Eylül ekinoksunun etkileri ve özellikleri…

author-1
takvim.com.tr
Ekinoks tarihleri 2025 | Gece-gündüz eşitliği ne zaman? 23 Eylül sonbahar ekinoksu nedir, geceler ne zaman uzamaya başlar?

Sonbahar ekinoksunda gece ve gündüz eşitlenirken yaz bitiyor, sonbahar ise resmen başlıyor. Birçok kişi, "23 Eylül sonbahar ekinoksu nedir, özellikleri neler?" sorularına yanıt arıyor. Peki geceler ne zaman uzamaya başlar? İşte ekinoks hakkında bilgiler…

Yaz resmen sona eriyor! 2025 Sonbahar ekinoksu başlıyor

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

🍁23 Eylül Sonbahar Ekinoksu, gece ve gündüzün süre açısından eşitlendiği özel bir tarihtir. Bu gün, Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin sona erdiğini ve sonbaharın başladığını gösterir.

Yaz resmen sona eriyor! 2025 Sonbahar ekinoksu başlıyor

GECE VE GÜNDÜZ EŞİTLİĞİ NE ZAMAN?

Gece ve gündüz eşitliği, yani ekinoks, her yıl iki kez yaşanır:

🔸20 Mart'ta ilkbahar ekinoksu gerçekleşir ve Kuzey Yarımküre'de bahar başlar.

🔸23 Eylül'de ise sonbahar ekinoksu yaşanır ve yaz sona erip sonbahar başlar.

🔸2025 yılında gece ve gündüz eşitliği 23 Eylül'de yeniden gerçekleşecek.

Yaz resmen sona eriyor! 2025 Sonbahar ekinoksu başlıyor

EKİNOKS NEDİR?

🔹Ekinoks, kökeni Latinceye dayanan ve "eşit gece" anlamını taşıyan bir terimdir.

Yaz resmen sona eriyor! 2025 Sonbahar ekinoksu başlıyor

🔹Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş çevresindeki hareketi nedeniyle yılın yalnızca iki gününde, gece ve gündüz süreleri dünyanın her yerinde birbirine eşitlenir.

Ekinoks tarihleri 2025 | Gece-gündüz eşitliği ne zaman? 23 Eylül sonbahar ekinoksu nedir, geceler ne zaman uzamaya başlar?

🔹Bu günler, mevsimlerin dönüşümünü simgelediği gibi tarım, denizcilik, astronomi ve pek çok kültürel gelenekte de önemli bir yere sahiptir.

Yaz resmen sona eriyor! 2025 Sonbahar ekinoksu başlıyor

EKİNOKSUN ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR:

➡Gece ve gündüz süreleri tüm dünyada eşit olur.

➡Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer.

Yaz resmen sona eriyor! 2025 Sonbahar ekinoksu başlıyor

➡Aydınlanma çemberi kutuplardan geçer.

➡Kuzey Yarımküre'de 21 Mart'ta ilkbahar, 23 Eylül'de sonbahar başlar.

➡Güney Yarımküre'de ise 21 Mart'ta sonbahar, 23 Eylül'de ilkbahar başlar.

Yaz resmen sona eriyor! 2025 Sonbahar ekinoksu başlıyor

➡Güneş tam doğudan doğar ve tam batıdan batar.

➡Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda güneş aynı anda doğup batar.

➡Her iki kutupta da Güneş ufukta görülür.

Yaz resmen sona eriyor! 2025 Sonbahar ekinoksu başlıyor

➡Gel-git olaylarının genliği en yüksek seviyededir.

➡Ekvator'da cisimlerin öğle vakti gölgesi oluşmaz.

➡Türkiye'de öğle saatinde gölge boyu, cismin boyuna en yakın uzunlukta olur.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)