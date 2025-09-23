Yaz resmen sona eriyor! 2025 Sonbahar ekinoksu başlıyor
2025 sonbahar ekinoksu, 23 Eylül'de gerçekleşiyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu özel günde yaz mevsimi resmen sona ererken, Kuzey Yarımküre'de sonbahar başlıyor. İşte Eylül ekinoksunun etkileri ve özellikleri…
Sonbahar ekinoksunda gece ve gündüz eşitlenirken yaz bitiyor, sonbahar ise resmen başlıyor. Birçok kişi, "
23 Eylül sonbahar ekinoksu nedir, özellikleri neler?" sorularına yanıt arıyor. Peki geceler ne zaman uzamaya başlar? İşte ekinoks hakkında bilgiler…
23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?
🍁
23 Eylül Sonbahar Ekinoksu, gece ve gündüzün süre açısından eşitlendiği özel bir tarihtir. Bu gün, K uzey Yarımküre'de yaz mevsiminin sona erdiğini ve sonbaharın başladığını gösterir.
GECE VE GÜNDÜZ EŞİTLİĞİ NE ZAMAN?
Gece ve gündüz eşitliği, yani ekinoks, her yıl iki kez yaşanır:
🔸
20 Mart'ta ilkbahar ekinoksu gerçekleşir ve Kuzey Yarımküre'de bahar başlar.
🔸
23 Eylül'de ise sonbahar ekinoksu yaşanır ve yaz sona erip sonbahar başlar.
🔸2025 yılında gece ve gündüz eşitliği
23 Eylül'de yeniden gerçekleşecek.
EKİNOKS NEDİR?
🔹Ekinoks, kökeni Latinceye dayanan ve
"eşit gece" anlamını taşıyan bir terimdir.
🔹Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş çevresindeki hareketi nedeniyle yılın yalnızca iki gününde, gece ve gündüz süreleri dünyanın her yerinde birbirine eşitlenir.