Einstein’ın gölgesinde kalan deha: Görelilik teorisi Einstein’a mı ait yoksa ilk eşine mi?

1990'LARDA ALEVLENEN TARTIŞMA

Mileva Maric'in görelilik teorisine katkıda bulunduğu iddiaları 1990'larda gündeme geldi. Esterson'a göre bu iddiaların yükselişi, kadın bilim insanlarının hikayelerinin yeniden keşfedildiği ve bilime duyulan kuşkuların arttığı bir döneme denk geldi. Yani Maric'in göz ardı edildiği düşüncesi için "mükemmel koşullar" oluşmuştu.

Ancak Esterson, bu yaklaşımı "doğrulama yanlılığının bir sonucu" olarak değerlendiriyor.