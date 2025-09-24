Dünyanın en yaşanabilir şehirleri 2025 | Sağlık, kültür, eğitim ve altyapıda zirvedekiler Ekonomist Intelligence Unit (EIU), 2025 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ni açıkladı. Dünyanın dört bir yanından 173 şehrin beş kategoride değerlendirildiği endekste, bu yılın zirvesinde Kopenhag yer aldı. Danimarka'nın başkenti, istikrar, eğitim ve altyapıdaki güçlü performansıyla son üç yıldır listenin lideri olan Viyana'yı geride bıraktı. Küresel yaşanabilirlik ortalaması ise 76,1 puanla geçen yılla aynı seviyede kaldı. İşte dünyanın en iyi şehirleri…

BÖLGELERE GÖRE KÜRESEL TABLO 🔸Batı Avrupa, listede üst sıralardaki güçlü konumunu korusa da, artan terör tehditleri, siyasi gösteriler ve toplumsal huzursuzluklar nedeniyle istikrar puanlarında gerileme yaşadı. 🔸Asya-Pasifik ise zirvedeki şehirler arasında önemli bir yer edinirken, Melbourne ve Osaka gibi yüksek puanlı merkezlerden, siyasi çalkantılarla puanı düşen şehirlere kadar en geniş yelpazeyi sergileyen bölge oldu. 🔸Kuzey Amerika şehirleri genel olarak iyi performans göstermeyi sürdürse de, özellikle Kanada'da sağlık alanındaki küçük düşüşler dikkat çekti.

🔸Buna karşılık, Körfez ülkelerinde sağlık, eğitim ve altyapı alanında görülen gelişmeler bu kayıpları dengeledi. 🔸Suudi Arabistan'ın El-Huber kenti 13 basamaklık sıçramayla en büyük ilerlemeyi kaydederken, Kanada'nın Calgary şehri ulusal sağlık sistemine yönelik baskılar nedeniyle 5. sıradan 18. sıraya gerileyerek en büyük düşüş yaşayan kent oldu. 🔸Listenin en altındaki şehirler ise değişmedi. Suriye'nin başkenti Şam yine en az yaşanabilir kent olarak kaldı. 🔸Onu Libya'nın Trablus şehri izledi. Birleşik Krallık'taki Londra, Manchester ve Edinburgh gibi kentler de istikrar puanlarının zayıflaması sonucu sıralamalarda geriye düştü. İşte 2025'te en yaşanabilir ilk 10 şehir... ⤵

1. Kopenhag, Danimarka