Dünyanın en yaşanabilir şehirleri 2025 | Sağlık, kültür, eğitim ve altyapıda zirvedekiler
Ekonomist Intelligence Unit (EIU), 2025 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ni açıkladı. Dünyanın dört bir yanından 173 şehrin beş kategoride değerlendirildiği endekste, bu yılın zirvesinde Kopenhag yer aldı. Danimarka'nın başkenti, istikrar, eğitim ve altyapıdaki güçlü performansıyla son üç yıldır listenin lideri olan Viyana'yı geride bıraktı. Küresel yaşanabilirlik ortalaması ise 76,1 puanla geçen yılla aynı seviyede kaldı. İşte dünyanın en iyi şehirleri…