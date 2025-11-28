takvim-logo

Çeşme'de tekneler alev aldı!

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir teknede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yayılmasıyla 7 tekne yandı.

author-1
takvim.com.tr
Çeşme’de tekneler alev aldı!

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangında 7 tekne hasar aldı.

Çeşme’de tekneler alev aldı!

Yıldız Burnu'ndaki balıkçı barınağında bulunan bir teknede, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Çeşme’de tekneler alev aldı!

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede yanındaki 6 tekneye daha sıçradı.

Çeşme’de tekneler alev aldı!

7 TEKNE YANDI

Teknelerden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. 6-7 metre uzunluğundaki polyester teknelerde hasar oluştu.

Çeşme’de tekneler alev aldı!

İNCELEME BAŞLADI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Çeşme’de tekneler alev aldı!

Yangından kareler...

Çeşme’de tekneler alev aldı!
Çeşme’de tekneler alev aldı!
Çeşme’de tekneler alev aldı!
Çeşme’de tekneler alev aldı!

FOTOĞRAFLAR: AJANSLAR