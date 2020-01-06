BİM'de salı gününe o ürünler damga vuracak! İşte BİM 7 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu listesi
BİM 7 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine birçok ürünü indirimli olarak sunacak. Sürpriz ürünlerin yer aldığı katalog, gıda ürünlerinden oluşuyor. BİM müşterileri merakla güncel kataloğu araştırmaya başladılar. Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM'in salı indirimleri neler? İşte BİM 7 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
06.01.2020 13:00
- Son Güncelleme: 06.01.2020 13:01
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