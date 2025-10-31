takvim-logo

Beyoğlu'nda dehşet görüntüleri: Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı

İstanbul Beyoğlu'nda 13 yaşındaki M.A., aynı okulda okuduğu arkadaşı 13 yaşındaki E.D. ile tartıştı. Olayın ardından sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan M.A., önünü kesen E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda orta okul öğrencilerinin tartışması faciayla sonuçlandı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı okulda okuyan ve aynı yaşta olan M.A. ve E.D.'nin arasında tartışma çıktı.

Beyoğlu'nda kan donduran olay

SOKAKTA BEKLEDİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Olayın ardından dün sabah saatlerinde bıçakla evden çıkan E.D., sokaktaki araçların arasında M.A.'nın gelmesini bekledi. Bir süre sonra sokağa giren M.A., karşısına çıkan E.D. tarafından boynundan bıçaklandı.

Can havliyle bağırıp boynunu tutarak koşan M.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS YAKALADI

Boynuna 2 dikiş atılan M.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kaçan şüpheli E.D.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen E.D. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldığı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

OLAY KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

OKULDA ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ İDDİASI

Diğer yandan E.D.'nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri "Yarın sabah okulda katliam var" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Bu sözleri duyan M.A.'nın ise E.D.'yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.