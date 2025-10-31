Beyoğlu’nda dehşet görüntüleri: Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı

OKULDA ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ İDDİASI

Diğer yandan E.D.'nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri "Yarın sabah okulda katliam var" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Bu sözleri duyan M.A.'nın ise E.D.'yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.