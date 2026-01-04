takvim-logo

Berat Kandili ne zaman, hangi ay idrak edilecek? 2026 Diyanet kandili tarihleri

İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili için beklenen tarih açıklandı. Üç ayların ikinci kandili olarak idrak edilen bu mübarek gecede milyonlarca vatandaş ibadetle meşgul olacak ve dualar semaya yükselecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimine göre Berat Kandili bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, affın, bağışlanmanın ve rahmetin sembolü olarak kabul ediliyor.

Berat Kandili'nin manevi anlamı

Berat Kandili; günahlardan arınma, tövbe ve dua gecesi olarak İslam inancında özel bir yere sahip.

Bu mübarek gecede Müslümanlar, bireysel ve toplumsal huzur için bol bol dua ediyor, namaz ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle geceyi ihya ediyor.

2025-2026 üç aylar ve kandil takvimi

Diyanet'in açıkladığı 2025-2026 dini günler takvimine göre üç aylar ve önemli kandil geceleri şu şekilde:

Recep Ayı başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Şaban Ayı başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Ayı başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Manevi atmosferiyle gönüllere dokunan Berat Kandili 2026 yılında da milyonlarca Müslüman tarafından huşu içinde karşılanacak.