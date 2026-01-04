Berat Kandili ne zaman, hangi ay idrak edilecek? 2026 Diyanet kandili tarihleri
Berat Kandili ne zaman, hangi ay idrak edilecek? 2026 Diyanet kandili tarihleri
İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili için beklenen tarih açıklandı. Üç ayların ikinci kandili olarak idrak edilen bu mübarek gecede milyonlarca vatandaş ibadetle meşgul olacak ve dualar semaya yükselecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimine göre Berat Kandili bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.