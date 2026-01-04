Haberler

Berat Kandili ne zaman, hangi ay idrak edilecek? 2026 Diyanet kandili tarihleri İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili için beklenen tarih açıklandı. Üç ayların ikinci kandili olarak idrak edilen bu mübarek gecede milyonlarca vatandaş ibadetle meşgul olacak ve dualar semaya yükselecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimine göre Berat Kandili bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 16:13







Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, affın, bağışlanmanın ve rahmetin sembolü olarak kabul ediliyor.

Berat Kandili'nin manevi anlamı Berat Kandili; günahlardan arınma, tövbe ve dua gecesi olarak İslam inancında özel bir yere sahip.

Bu mübarek gecede Müslümanlar, bireysel ve toplumsal huzur için bol bol dua ediyor, namaz ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle geceyi ihya ediyor.