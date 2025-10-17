takvim-logo

Bebeğinin babası eniştesi çıktı! Müge Anlı 4 aydır kayıp olan 19 yaşındaki Rabia ve oğlunu buldu!

19 yaşındaki Rabia Şencan, 2 yaşındaki oğlu Umut ile birlikte 4 ay önce Adana'nın Feke ilçesinden kayboldu. O günden bu yana ne genç kızdan ne de minik oğlundan haber alınamadı. Şencan'ın anne, babası ve halası, genç kızı ile oğlunu bulmak için atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurup yardım istedi. Olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Rabia'nın eniştesinden hamile kaldığı öğrenilirken Müge Anlı genç kızı kaybının 120. bününde buldu. İşte detaylar...

Rabia Şencan, henüz 12 yaşındayken eniştesinin "Ben kız kardeşimi okutamadım. Rabia da benim kardeşim sayılır, benim yanıma gönderin okutayım" demesi üzerine ailesi tarafından ablası Yeliz Alasırt ve eniştesi Ahmet Alasırt'ın yanına gönderildi.

Rabia, iki yıl önce Çukurova Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nü kazandı. Ancak aile aldıkları bir haberle sarsıldı. Şencan ailesi, üniversite okuyan kızlarının doğum yaptığını öğrendi.

Bebeğin babasının kim olduğunu sorduklarında ise "Çocuğun babası üniversiteden biri, motosiklet kazasında öldü" denildi.

Ancak bir süre sonra Rabia Şencan'ın ablası Yeliz Alasırt, kardeşi ve kocasının arasında bir şeyler olduğundan şüphelenerek evi terk etti. 3 ay sonra ise abla Yeliz eşiyle barışarak eve döndü. Bunun üzerine Ahmet Alasırt, Rabia ve minik bebeğini evden attı.

ŞENCAN AİLESİ MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ

O günden bu yana da ne genç kızdan ne de minik oğlundan haber alınamadı. Bunun üzerine 19 yaşındaki Rabia Şencan'ın ailesi, atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurup yardım istedi.

Baba Kemal Şencan, "Çocuğun babası kim?" sorusuna "Yeliz söyledi; babası Ahmet. Yeliz de çocuk doğana kadar bilmiyormuş ama ben hiçbirine inanmıyorum. Ahmet Alasırt'ın annesi, Ahmet, Yeliz ve eski eşimden şüpheliyim" yanıtını verdi. Öte yandan Rabia'nın eniştesi tarafından kemerle dövüldüğü iddia edildi.

"AHMET'E GÜVENDİM"

Baba Kemal Şencan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Biz yayla da yaşıyoruz. Kızım lisedeydi ve okuyacağı okul 2 saat uzaklıktaydı. Ahmet öyle deyince ben de güvenip yolladım. Her hafta görüşürdük. Karnının şiştiğini anladık ama bize 'Kist var' dediler"

ABLA YELİZ CANLI YAYINDA

İddiaların odağındaki abla Yeliz, yayının ilerleyen dakikalarda canlı yayına telefonla bağlanıp Rabia'nın nerede olduğunu bilmediğini söyleyerek "Umut, eşim ve kız kardeşimin çocuğu" dedi.

Kemal Şencan'ın ilk eşinden olan kızı Yeliz Hanım, "Ailem, Rabia benim kocama kaçtığında neden ortaya çıkmadılar? Babam sabahın köründe bana gelip 'Kızım boşan' diyen adam şimdi niye Rabia kayıp diye ortaya çıktı? Halam olacak kişi neden 'Rabia sen başını öne eğecek bir şey yapmadın. Sen başını dik tut bütün suç ablan ve eniştende' dedi? Rabia'nın annesi Hacer neden eşime 'Oğlum Yeliz'i boşa, Rabia'yı al' dedi?" diyerek aileye tepki gösterdi.

Bebeğin eşinden olduğunu öğrenir öğrenmez ailesine haber verdiğini dile getiren Yeliz Hanım, herkesin Rabia'nın arkasında durduğunu belirterek "Benim boşanmamı, eşimle Rabia'nın evlenmesini istediler. Şimdi oraya gelip Rabia'yı savunanlar beni bu hale düşürdüler. Ben iki çocuğumla ne haldeyim hiç sormadılar" dedi.

Anne Hacer ile hala Fatma ise Yeliz Hanım'ın anlattıklarını yalanladı. Baba Şencan ise kızının söylediklerini yalanlayarak "Madem ben suçluyum, sen de beni evladım değilsin bundan sonra" ifadelerini kullandı.

Öte yandan canlı yayına katılan Rabia'nın halası Fatma Hanım, "Rabia bebek olduktan sonra bana mesaj attı. 'Bizim Ahmet'le bir beraberliğimiz var' dedi" ifadelerini kullanarak yeğeninin kendisine eniştesiyle samimi fotoğraflarını gönderdiğini belirtti.

MÜGE ANLI RABİA'YI BULDU!

Anlı, programın ilerleyen saatlerinde Rabia Şencan'ı bulduğunu duyurdu. Canlı yayına telefonla bağlanan Rabia, bir kız arkadaşının yanında Adana'da olduğunu ve bebeğinin yanında iyi olduğunu dile getirdi.

Ailesine öfkeli olan Rabia, "Ben hiçbiriyle konuşmak istemiyorum. Kendileri benimle görüşmek istemiyorlardı. Ben gayet iyiyim. Benim tüm kapılarımı kapattılar. Çalışıyordum engel oldular, üniversitede okuyordum engel oldular. Yeterince dayak yedim ben yeter. Kendime bakıyorum, çocuğuma da bakıyorum" diyerek ailesiyle görüşmeyi reddetti.

Ailesi ise Rabia'nın söylediklerini yalanladı. Baba Şencan, "Bundan sonra adını bile anmayacağız" dedi.

