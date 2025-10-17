Bebeğinin babası eniştesi çıktı! Müge Anlı 4 aydır kayıp olan 19 yaşındaki Rabia ve oğlunu buldu!

Kemal Şencan'ın ilk eşinden olan kızı Yeliz Hanım, "Ailem, Rabia benim kocama kaçtığında neden ortaya çıkmadılar? Babam sabahın köründe bana gelip 'Kızım boşan' diyen adam şimdi niye Rabia kayıp diye ortaya çıktı? Halam olacak kişi neden 'Rabia sen başını öne eğecek bir şey yapmadın. Sen başını dik tut bütün suç ablan ve eniştende' dedi? Rabia'nın annesi Hacer neden eşime 'Oğlum Yeliz'i boşa, Rabia'yı al' dedi?" diyerek aileye tepki gösterdi.