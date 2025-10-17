Bebeğinin babası eniştesi çıktı! Müge Anlı 4 aydır kayıp olan 19 yaşındaki Rabia ve oğlunu buldu!
19 yaşındaki Rabia Şencan, 2 yaşındaki oğlu Umut ile birlikte 4 ay önce Adana'nın Feke ilçesinden kayboldu. O günden bu yana ne genç kızdan ne de minik oğlundan haber alınamadı. Şencan'ın anne, babası ve halası, genç kızı ile oğlunu bulmak için atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurup yardım istedi. Olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Rabia'nın eniştesinden hamile kaldığı öğrenilirken Müge Anlı genç kızı kaybının 120. bününde buldu. İşte detaylar...