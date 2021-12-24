Baba Vanga 2022 kehanetleri şok etti! Her söylediği bir bir çıkan kahin Baba Vanga'nın korkunç kehanetini duyan 2021'i mumla arayacak!
Her yeni yılın başında Baba Vanga kehanetleriyle yer yerinden oynuyor. Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2022 yılıyla ilgili öngörüleri ortaya çıktı. Önceki yıllarda birçok kehaneti gerçekleşen kahinin 2022 kehaneti duyanları şaşırtacak. Çocukluğunda görme yetisini kaybeden ve Balkanların Nostradamus'u olarak da bilinen Baba Vanga daha önce 11 Eylül saldırıları başta olmak üzere ABD Başkanı Barack Obama'nın seçimi kazanması gibi olayları bilimişti. Son olarak 2022 kehanetleri ise başta ABD ile İngiltere olmak üzere basında geniş yankı uyandırdı. Kahinin tahminlerine göre 2022 yılında yine dikkat çeken pek çok gelişme yaşanacak.
Baba Vanga 2022 kehanetleri şok etti! Her söylediği bir bir çıkan kahin Baba Vanga'nın korkunç kehanetini duyan 2021'i mumla arayacak. Dünyayı sarsan pek çok olayı önceden tahmin eden Baba Vanga'nın 2022 yılı için ön gördüğü kehaneler bir bir ortaya çıktı. Baba Vanga'nın en dikkat çeken kehanetlerinden birisi de Sibirya'da ölümcül bir virüs ortaya çıkacağı ve kolay kolay kontrole alınamayacağı kehaneti oldu. Ayrıca Asya ülkeleriyle ilgili tahminleri ise milyonları şok edecek. İşte herkesi şaşırtacak 2022 yılı kehanetleri
1996'da öldüğünde 85 yaşında olan Baba Vanga, pek çok doğal felaketi ve küresel çapta etkisi olan olayları önceden bildiğine inanıldığı için pek çok komplo teorisyeni arasında oldukça popüler bir figür.
Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak anılan Vanga ölmeden önce önümüzdeki yüzyıllar için yaptığı öngörülerde 2018'i de es geçmedi.
2022 KEHANETLERİ
Baba Vanga'nın 2022 yılı tahminleri ise hem İngiltere hem de ABD basınında geniş yer buldu ve yorumlandu. Buna göre 2022'de Dünya'yı pek parlak şeyler beklemiyor.
Bulgar kahin Baba Vanga 2022 kehanetleriyle de gündemde. 'Balkanlar'ın Nostradamus'u' Baba Vanga 2022 yılında Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü.