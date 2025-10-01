Anneye 24 hafta, babaya 15 gün doğum izni gündemde! TBMM’de yeni düzenleme

📌 DOĞUM ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞE KARŞI ADIM

Türkiye'de son yıllarda doğum oranlarının hızlı bir şekilde azalması ve Birleşmiş Milletler kriterlerine göre "çok yaşlı nüfus" statüsüne yaklaşılması, hükümeti harekete geçirdi. Bu kapsamda doğum izin sürelerinin artırılmasını öngören yeni bir düzenleme Meclis'e taşınmaya hazırlanıyor. Taslağın ana hedefi hem aile kurumunu güçlendirmek hem de anne ve babaların çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmelerini sağlamak.