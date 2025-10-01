Anneye 24 hafta, babaya 15 gün doğum izni gündemde! TBMM’de yeni düzenleme
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teklif ve tasarı sorgu sisteminde yer alan düzenleme detaylarına göre, kadın memurların analık izni süresinin 24 haftaya çıkarılması ve babalara 15 gün doğum izni verilmesi öngörülüyor.
📌 DOĞUM ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞE KARŞI ADIM
Türkiye'de son yıllarda doğum oranlarının hızlı bir şekilde azalması ve Birleşmiş Milletler kriterlerine göre "çok yaşlı nüfus" statüsüne yaklaşılması, hükümeti harekete geçirdi. Bu kapsamda doğum izin sürelerinin artırılmasını öngören yeni bir düzenleme Meclis'e taşınmaya hazırlanıyor. Taslağın ana hedefi hem aile kurumunu güçlendirmek hem de anne ve babaların çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmelerini sağlamak.
👩 KADIN MEMURA 24 HAFTA ANALIK İZNİ
Mevcut durumda kadın memurlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin kullanabiliyordu. Yeni tasarı ile doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta analık izni hakkı tanınacak.
Çoğul gebeliklerde doğum öncesi 8 haftalık süreye 2 hafta eklenmesi uygulaması da korunuyor. Böylece anne adaylarının doğum sonrası dönemde çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesi amaçlanıyor.
👨 BABAYA 15 GÜN DOĞUM İZNİ
Sadece anneler değil, babalar için de haklar genişletiliyor. Eşi doğum yapan memur babaların izin süresi mevcut 10 günden 15 güne çıkarılacak. Böylece babaların da doğum sonrası süreçte çocuk ve eşleriyle daha fazla zaman geçirmesi sağlanacak.
👨👩👧 KORUYUCU AİLELERE ÖZEL İZİN HAKKI
Taslak düzenleme koruyucu aileler için de teşvik edici haklar içeriyor. Buna göre, 3 yaşından küçük bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim alındığı tarihten itibaren isteği üzerine 15 gün izin verilecek. İşçi statüsündekiler için ise aynı durumda 15 gün ücretsiz izin hakkı tanınacak.