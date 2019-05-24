24 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu: Cuma indirimlerinde hangi ürünler var? İşte güncel liste
24 Mayıs BİM aktüel ürünler satışa çıktı. BİM müşterileri bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağını araştırıyor. Sayfamızda BİM aktüel ürünler kataloğundaki tüm ürünleri bulabilirsiniz. BİM yayınladığı katalogda, kamp ürünleri, züccaciye ürünleri ve tekstil ürünlerini satışa çıkaracağını duyurmuştu. Peki, bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 24 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Bim 24 Mayıs 2019 aktüel ürünler kataloğuna ait görsellerin yayınlanmasının ardından indirimli ürünler belli olmuştu. Bu ürünler arasında kamp malzemelerinden oyuncağa, elektronikten züccaciyeye kadar bir çok ürün yer alıyor. Peki 24 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de cuma kataloğu ile reyonlardaki yerlerini alan aktüel ürünler neler? İşte 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (24 MAYIS 2019)
Akülü Araba 6V
• +3 yaş
• Maksimum kapasite: 35 Kg
• Hız: 3,5 km/h
• 6 V Akü
• 6 V Şarj cihazı
• Ayak gazdan çekildiğinde otomatik frenleme yapar
• Sökülebilir akü, İleri/Geri vites, elektronik korna, hareketli aynalar
• Araç hareket halinde iken yanan ön farlar
• 1 x 6 V Arka Motor
• Sökülebilir koltuk