24 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu: Cuma indirimlerinde hangi ürünler var? İşte güncel liste

Bim 24 Mayıs 2019 aktüel ürünler kataloğuna ait görsellerin yayınlanmasının ardından indirimli ürünler belli olmuştu. Bu ürünler arasında kamp malzemelerinden oyuncağa, elektronikten züccaciyeye kadar bir çok ürün yer alıyor. Peki 24 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de cuma kataloğu ile reyonlardaki yerlerini alan aktüel ürünler neler? İşte 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...