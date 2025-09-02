2025 Mevlid Kandili mesajları: En yeni, resimli, ayetli, hadisli, duygusal ve dualı kandil sözleri ve Whatsapp-Instagram mesajları...
Peygamber Efendimizin doğumunu idrak edeceğimiz 2025 Mevlid Kandili yaklaşırken, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en özel kutlama sözleri için arayış başladı. Bu mübarek gecenin maneviyatını paylaşmak için en yeni, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları 2025 seçeneklerini sizler için bir araya getirdik. İşte gönül bağınızı güçlendirecek en duygusal kandil kutlama sözleri...
Mevlid Kandili mesajları 2025 yılında da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peygamber Efendimiz'in doğum gecesi olan bu mübarek günde, milyonlarca kişi en güzel Mevlid Kandili mesajları ve duygusal kandil sözlerini merak ediyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en yeni, resimli ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları...
📖 AYETLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI
"Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber'e çokça salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin." (Ahzâb Suresi, 33/56) 👉 Bu mübarek gecede Peygamberimize salavatlarımızı çoğaltalım. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
"Ve biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ Suresi, 21/107) 👉 Alemlere rahmet olan Efendimiz'in doğum gecesi, gönüllerinize huzur getirsin. Hayırlı kandiller.
"Andolsun ki Allah'ın Resûlünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için en güzel örnek vardır." (Ahzâb Suresi, 33/21) 👉 Bu mübarek gecede Resûlullah'ın izinden gidenlerden olabilmek duasıyla…
"Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, büyük bir kurtuluşa erer." (Ahzâb Suresi, 33/71) 👉 Bu Mevlid Kandili'nde kurtuluşa erenlerden olmanız dileğiyle…
"O, ümmîlere içlerinden, onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermiştir." (Cuma Suresi, 62/2) 👉 Peygamberimizin doğumunu idrak ettiğimiz bu gecede dualarınız kabul olsun.
"O (Peygamber), size iyiliği emreder, kötülükten sakındırır; temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar." (A'râf Suresi, 7/157) 👉 Bu gece bizlere helali ve temiz olanı yaşamayı nasip etsin. Kandiliniz kutlu olsun.
"Andolsun size, içinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe Suresi, 9/128) 👉 Efendimizin merhametini yâd ettiğimiz bu gecede gönülleriniz huzurla dolsun.
"Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, kalplerde olana bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi." (Yunus Suresi, 10/57) 👉 Bu kandil gecesi kalpleriniz şifa ve rahmet bulsun.