2025 Mevlid Kandili mesajları: En yeni, resimli, ayetli, hadisli, duygusal ve dualı kandil sözleri ve Whatsapp-Instagram mesajları...

Peygamber Efendimizin doğumunu idrak edeceğimiz 2025 Mevlid Kandili yaklaşırken, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en özel kutlama sözleri için arayış başladı. Bu mübarek gecenin maneviyatını paylaşmak için en yeni, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları 2025 seçeneklerini sizler için bir araya getirdik. İşte gönül bağınızı güçlendirecek en duygusal kandil kutlama sözleri...

Mevlid Kandili mesajları 2025 yılında da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peygamber Efendimiz'in doğum gecesi olan bu mübarek günde, milyonlarca kişi en güzel Mevlid Kandili mesajları ve duygusal kandil sözlerini merak ediyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en yeni, resimli ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları...

📖 AYETLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber'e çokça salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin." (Ahzâb Suresi, 33/56)
👉 Bu mübarek gecede Peygamberimize salavatlarımızı çoğaltalım. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

"Ve biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ Suresi, 21/107)
👉 Alemlere rahmet olan Efendimiz'in doğum gecesi, gönüllerinize huzur getirsin. Hayırlı kandiller.

"Andolsun ki Allah'ın Resûlünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için en güzel örnek vardır." (Ahzâb Suresi, 33/21)
👉 Bu mübarek gecede Resûlullah'ın izinden gidenlerden olabilmek duasıyla…

"Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, büyük bir kurtuluşa erer." (Ahzâb Suresi, 33/71)
👉 Bu Mevlid Kandili'nde kurtuluşa erenlerden olmanız dileğiyle…

"O, ümmîlere içlerinden, onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermiştir." (Cuma Suresi, 62/2)
👉 Peygamberimizin doğumunu idrak ettiğimiz bu gecede dualarınız kabul olsun.

"O (Peygamber), size iyiliği emreder, kötülükten sakındırır; temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar." (A'râf Suresi, 7/157)
👉 Bu gece bizlere helali ve temiz olanı yaşamayı nasip etsin. Kandiliniz kutlu olsun.

"Andolsun size, içinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe Suresi, 9/128)
👉 Efendimizin merhametini yâd ettiğimiz bu gecede gönülleriniz huzurla dolsun.

"Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, kalplerde olana bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi." (Yunus Suresi, 10/57)
👉 Bu kandil gecesi kalpleriniz şifa ve rahmet bulsun.

"De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." (Âl-i İmrân Suresi, 3/31)
👉 Resûlullah'a uymanın sevabına nail olacağımız kandiller dileğiyle…

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ki rahmete eresiniz." (Âl-i İmrân Suresi, 3/132)
👉 Bu Mevlid Kandili, sizlere rahmet ve huzur getirsin.

🌟 HADİSLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

"Sizin en hayırlınız, ahlâkı en güzel olanınızdır." (Buhârî, Edeb, 39)
👉 Bu mübarek gecede ahlâkımızı güzelleştirmeyi Rabbim nasip etsin. Kandiliniz mübarek olsun.

"Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim." (Muvatta, Hüsnü'l-Hulk, 8)
👉 Efendimiz'in doğumunu idrak ettiğimiz bu gecede, onun ahlâkıyla ahlâklanmayı dilerim. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

"Müslüman, elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir." (Buhârî, Îmân, 4)
👉 Bu kandil gecesi vesilesiyle gönüllerimiz güven ve huzur dolsun. Hayırlı kandiller.

"Size iki şey bıraktım; onlara sarıldıkça yolunuzu şaşırmazsınız: Allah'ın kitabı ve benim sünnetim." (Muvatta, Kader, 3)
👉 Kur'an ve sünnet yolunda huzurlu bir ömür dileğiyle Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir." (Hâkim, el-Müstedrek, II, 15)
👉 Bu mübarek gece vesilesiyle paylaşmayı ve yardımlaşmayı unutmayalım. Kandiliniz kutlu olsun.

"Hediyeleşiniz, çünkü hediye aradaki sevgiyi artırır." (Tirmizî, Vela, 6)
👉 Bu kandil gecesinde gönüllerimiz muhabbetle dolsun. Hayırlı Mevlid Kandilleri.

"Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir." (Tirmizî, Birr, 15)
👉 Merhamet ve saygının çoğalacağı bir kandil dilerim. Kandiliniz kutlu olsun.

"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." (Dârimî, Mukaddime, 9)
👉 Bu mübarek gece hayırlı amellerle dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

"Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz." (Buhârî, İlim, 11)
👉 Kandil geceniz kolaylık, müjde ve huzur getirsin.

"Kim bana bir salavat getirirse, Allah da ona on rahmet indirir." (Müslim, Salât, 70)
👉 Bu gece Peygamberimize salavatlarla gönüllerimizi nurlandıralım. Hayırlı kandiller.

🌙 MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025 (ANONİM )

- Bu mübarek gecede edilen duaların kabul olması dileğiyle… Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

- Peygamber Efendimiz'in doğumunun hatırlandığı bu gece, gönüllerinize huzur, hayatınıza bereket getirsin. Kandiliniz kutlu olsun.

- Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bu gece üzerinize olsun. Hayırlı kandiller.

- Geceniz nur, dualarınız kabul, kalbiniz huzurlu olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

- Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'in doğum gecesi, bütün ümmete hayırlar getirsin.

- Rabbim gönüllerinize ferahlık, evinize bereket, ömrünüze sağlık versin. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

- Bu özel gecede edilen duaların kabul, edilen tövbelerin makbul olmasını dilerim. Hayırlı kandiller.

- Kandil geceniz aydın, gönlünüz huzurlu, hayatınız bereketli olsun.

- Mevlid Kandili vesilesiyle kalplerimiz imanla, dualarımız kabul ile dolsun.

- Bu geceyi fırsat bilip dua edelim; ümmetin birlik ve beraberliği daim olsun.

- Mevlid Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul, günahlarınız affolunmuş olsun.

- Peygamberimizin ahlakını yaşayabilmeyi nasip eden Rabbime şükürler olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

- Bu mübarek gecede gönlünüzden geçen tüm hayırlı dilekler kabul olsun.

- Rabbim kalplerinizi huzurla, evinizi bereketle, ömrünüzü sağlıkla donatsın.

- Bu gece, sevgiyle, merhametle ve dua ile geçsin. Hayırlı kandiller.

- Mevlid Kandilinizde gönlünüze sabır, hayatınıza huzur, evinize bereket gelsin.

- Alemlere nur olarak gönderilen Efendimiz'in hürmetine dualarınız kabul olsun.

- Peygamberimizin doğduğu bu gece, bütün insanlığa barış ve kardeşlik getirsin.

- Kandiliniz rahmet, bereket ve mağfiretle dolsun. Hayırlı kandiller.

- Rabbim sizleri sevdiklerinizle beraber sağlık, mutluluk ve huzur içinde daim kılsın.

