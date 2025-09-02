2025 Mevlid Kandili mesajları: En yeni, resimli, ayetli, hadisli, duygusal ve dualı kandil sözleri ve Whatsapp-Instagram mesajları...

📖 AYETLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber'e çokça salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin." (Ahzâb Suresi, 33/56)

👉 Bu mübarek gecede Peygamberimize salavatlarımızı çoğaltalım. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

"Ve biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ Suresi, 21/107)

👉 Alemlere rahmet olan Efendimiz'in doğum gecesi, gönüllerinize huzur getirsin. Hayırlı kandiller.