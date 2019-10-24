Google'dan flaş açıklama! Kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar ürettiler! Sadece 200 saniyede

Teknoloji devi Google'dan bir yetkili, mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını açıkladı. Google Mühendislik Direktörü Hartmut Neven, söz konusu başarının kendini bu işe adamış kişilerin uzun yıllar süren araştırmaların sonucunda geldiğini vurgulayarak, "Bu yeni bir yolculuğun başlangıcı. Bu teknolojiyi nasıl çalıştıracağımıza bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

24.10.2019 00:40 - Son Güncelleme: 24.10.2019 00:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





