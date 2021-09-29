Masterchef'te Şükrü Özsarı'ya ayan beyan torpil mi yapıldı bakın kimmiş! Sergen'le kavga eden Şükrü Emir Elidemir'in...
Masterchef 2021 yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yoğun bir rekabetine giren yarışmacılar hem yarışmada kalma hem de en iyi yemeği yapmak için ter döküyor. Bu sezonun favori isimlerinden biri de Şükrü Özsarı 7/24 gastronomi konuştuğunu söyleyen Şükrü Özsarı iddiaları tabaklarıyla adından söz ettiriyor. Masterchef Şükrü, ablasının yarışmanın sıkı takipçisi olduğunu ve onun yönlendirmesiyle yarışmada yer aldığını belirtmişti. Ancak gelin görün herkesi şaşırtan bir gerçek ve fotoğraf ortaya çıktı. Bu fotoğrafın kahramanlarından biri de geçen sezon yarışmacılarından Emir Elidemir. İşte detaylar...
TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef'e yarışmacılar torpille mi geliyor? Bugüne kadar pek çok yarışmacının farklı farklı yerlerden Masterchef'le bağıntılı olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez özneler Masterchef 2021 Şükrü Özsarı ve Masterchef 2020 yarışmacısı Emir Elidemir. İşte kafaları karıştıran o fotoğraflar.
MASTERCHEF ŞÜKRÜ ÖZSARI KİMDİR?
Şükrü Özsarı, 28 yaşında ve yarışmaya İzmir'den yarışmaya katılıyor. Şükrü Özsarı, Masterchef yarışmasında adını duyuran, alanında eğitimli bir aşçıdır.
Yarışmada jüriden iki evet alarak bir üst tura geçen ancak üçlü düelloda elenen Masterchef Şükrü, hem jürinin hem de izleyicilerin beğenisini topladı.
Yemek yapmayı çok sevdiğini ve bu alanı seçmekten asla pişman olmadığını söyleyen yarışmacı Şükrü Özsarı ciğer ile geçer not almaya çalıştı.
Bir erkek kardeşi ve bir ablası olan Özsarı'nın en büyük destekçisi ise ailesi ve yakınları. Özellikle sıkı bir Masterchef izleyicisi olan ablası, kardeşinin yarışmaya katılması için yönlendirmiş.