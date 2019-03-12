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Hadise makyajsız fotoğrafını paylaştı! İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye iltifat gecikmedi

Yaptığı cesur paylaşımlar ile magazin gündeminin tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran Hadise, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede olay yaratan paylaşıma yorumlar yağdı. Hadise'nin makyajsız fotoğrafına İbrahim Tatlıses de sessiz kalmadı. Tatlıses, Hadise'ye "Çok güzel zaten güzeldi." yorumunu yaptı. İşte Hadise'nin makyajsız hali...

12.03.2019 19:53 - Son Güncelleme: 12.03.2019 20:15
Hadise makyajsız fotoğrafını paylaştı! İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye iltifat gecikmedi

Hadise, yaptığı cesur paylaşımlar ile magazin gündeminin tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başarıyor.


Hadise makyajsız fotoğrafını paylaştı! İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye iltifat gecikmedi

Güzel şarkıcı makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Hadise makyajsız fotoğrafını paylaştı! İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye iltifat gecikmedi

Kısa sürede olay yaratan paylaşıma yorumlar yağdı.

Hadise makyajsız fotoğrafını paylaştı! İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye iltifat gecikmedi

Hadise'nin makyajsız fotoğrafına İbrahim Tatlıses de sessiz kalmadı.

Hadise makyajsız fotoğrafını paylaştı! İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye iltifat gecikmedi

Tatlıses, Hadise'ye "Çok güzel zaten güzeldi." yorumunu yaptı.

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