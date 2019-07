Game of Thrones'a bomba transfer! Diriliş Ertuğrul'un Antheus'u Alper Atak kimdir?

FİLMLE İLGİLİ BİLGİ YOK

Song Of Ice And Fire serisi Game of Thrones'a uyarlanan ABD'li yazar George R.R. Martin, daha önce serinin film versiyonunun da olacağını ama bu projede kendisinin yer almayacağını açıklamıştı. Martin Game of Thrones dünyasının oldukça zengin olduğunu ve bu nedenle seriden bağımsız yeni hikayelerin yazılabileceğini, bunların da filme uyarlanabileceğini söylemişti.