Game of Thrones'a bomba transfer! Diriliş Ertuğrul'un Antheus'u Alper Atak kimdir?
Diriliş Ertuğrul dizisinden Game of Thrones'un sinema filmine bomba transfer! Daha önce Diriliş Ertuğrul'da Antheus, Payitaht Abdülhamid dizisinde Holo Paşa karakterlerine hayat veren Alper Atak, Game of Thrones sinema filminde yer alacak. Final yapan Game of Thrones'un sinema filmi, özellikle bir Türk oyuncunun da rol alacağı haberleriyle çoktan izleyicide merak uyandırmaya başladı. Peki, Alper Atak kimdir? İşte detaylar...
"SÖZLEŞME GEREĞİ OYNAYACAĞIM ROLÜ SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ"
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Alper Atak, aldığı davet üzerine ABD'ye gidip film ekibiyle görüştüğünü söyledi: "Game of Thrones'un sinema filmi için gelen davet üzerine gittik görüşmelerimizi yaptık. Sinema filminde benimle çalışacaklarını söylediler. Şimdi kendilerinden çekimler için haber bekliyorum. Oynayacağım rol de belli ama sözleşme gereği bunu söylemem doğru olmaz. Benim için çok heyecan verici. Görüşme süreci de güzel bir tecrübe oldu."
"BİR HOCAM ARACILIĞIYLA BAĞLANTI KURDULAR BENİMLE"
Oyuncu, "Sizinle nasıl bağlantı kuruldu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Geçen yıl San Francisco Eyalet Üniversitesi'nin tiyatro bölümünde 6 ay boyunca ileri oyunculuk dersleri almıştım. Oradaki bir hocamızın aracılığıyla bağlantı kuruldu benimle."
DEVAM DİZİSİNİN ÇEKİMLERİNE BAŞLADI
HBO yapımı Game of Thrones devam dizisinin orijinal serinin de çekildiği Kuzey İrlanda'da başladığı duyuruldu. İsmi henüz açıklanmayan devam dizisinde başlıca rolleri Naomi Watts, Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe, John Heffernan ve Dixie Egerickx paylaşıyor. Jane Goldman ve George R.R. Martin'in kendi yarattıkları hikayeden uyarladıkları dizi, Game of Thrones'da karşılaştığımız hikayenin binlerce yıl öncesinde, Westeros'ta yaşanan olayları takip edecek. Hikaye, ana dizide karşılaştığımız gizemlerin başladığı dönemlere geri dönerek Westeros'un ürkütücü sırlarını açığa çıkaracak.
FİLMLE İLGİLİ BİLGİ YOK
Song Of Ice And Fire serisi Game of Thrones'a uyarlanan ABD'li yazar George R.R. Martin, daha önce serinin film versiyonunun da olacağını ama bu projede kendisinin yer almayacağını açıklamıştı. Martin Game of Thrones dünyasının oldukça zengin olduğunu ve bu nedenle seriden bağımsız yeni hikayelerin yazılabileceğini, bunların da filme uyarlanabileceğini söylemişti.
ALPER ATAK KİMDİR?
Alper Atak, 1972 yılında Adana'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Daha önceden Kurtlar Vadisi, Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi, Kod Adı Koz, Sungurlar, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu gibi dizi projelerinde yer alan Alper Atak, Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun'un başrollerini paylaştığı Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Antheus' karakterini canlandırdı. İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde çalışmalarını sürdüren başarılı oyuncu, ayrıca Tiyatro Öykü'nün kurucusu ve genel sanat yönetmenidir. San Francisco State University theatre Department Master Acting eğitimini kazanan ilk Türk oyuncu olan Alper Atak 8 aylık eğitimin ardından İleri Oyunculuk diploması almıştır.