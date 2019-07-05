Game of Thrones'a bomba transfer! Diriliş Ertuğrul'un Antheus'u Alper Atak kimdir?

"SÖZLEŞME GEREĞİ OYNAYACAĞIM ROLÜ SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Alper Atak, aldığı davet üzerine ABD'ye gidip film ekibiyle görüştüğünü söyledi: "Game of Thrones'un sinema filmi için gelen davet üzerine gittik görüşmelerimizi yaptık. Sinema filminde benimle çalışacaklarını söylediler. Şimdi kendilerinden çekimler için haber bekliyorum. Oynayacağım rol de belli ama sözleşme gereği bunu söylemem doğru olmaz. Benim için çok heyecan verici. Görüşme süreci de güzel bir tecrübe oldu."