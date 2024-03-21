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4 yıl önce yüzük takmışlardı! Selana’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel’den şaşırtan hamle! Bertan Asllani’yi tek kalemde sildi

Yayınlandığı döneme damga vuran Selena dizisindeki Kıvılcım karakteriyle tanınan Hazal Şenel, 2020 yılında Bertan Asllani ile yüzük takmıştı. Pis Yedili dizisinde tanışıp aşk yaşayan ikilinin cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Şenel, Asllani ile tüm fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdı. Şimdilerde Yabani dizisinde Alaz karakterini canlandıran Bertan Asllani'den ise hamle gecikmedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 13:06 Güncelleme 21 Mart 2024, 13:06
4 yıl önce yüzük takmışlardı! Selana’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel’den şaşırtan hamle! Bertan Asllani’yi tek kalemde sildi 1

Hazal Şenel, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı döneme damga vuran Selena dizisindeki Kıvılcım karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

4 yıl önce yüzük takmışlardı! Selana’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel’den şaşırtan hamle! Bertan Asllani’yi tek kalemde sildi 2

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Şenel, Pis Yedili dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Bertan Asllani ile 4 sene önce yüzük taktı.

4 yıl önce yüzük takmışlardı! Selana’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel’den şaşırtan hamle! Bertan Asllani’yi tek kalemde sildi 3

İkilinin cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Şenel, Asllani ile tüm fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdı.

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