Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu SON oy oranları! 31 Mart yerel seçim anket sonuçları kim önde? İSTANBUL İLÇE SEÇİM ANKET SONUÇLARI!

Türkiye'nin gözü kulağı, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak olan seçim, siyasi gündemin en önemli maddelerinden biri haline geldi. Bu önemli seçimde 52 adayın yarışıyor olması, İstanbul'un siyasi çeşitliliğini ve demokratik dinamizmini gözler önüne seriyor. Peki, Son anket sonuçları nasıl, İstanbul'da kim önde? İşte, 31 Mart öncesi İstanbul seçim anketi sonuçları son durum tablosu…
Seçimlere bir aydan daha az bir süre kala, İstanbul'daki büyük yarışta öne çıkan isimler AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu. İki aday arasında geçen yarış, şehrin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Seçmenlerle yapılan anketler, yarışın ne kadar çekişmeli geçeceğinin sinyallerini veriyor. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç soruları yanıtlanıyor. Peki, Son anket sonuçları nasıl, İstanbul'da kim önde? İşte, 31 Mart öncesi İstanbul seçim anketi sonuçları son durum tablosu…
MURAT KURUM-EKREM İMAMOĞLU OY ORANLARI NASIL?
Hilmi Daşdemir'in başkanlığını yaptığı araştırma şirketi Optimar'ın son anketine göre, İstanbul seçimlerinde adayların oy oranlarını ortaya çıkardı.
31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<
Son anket sonuçları, İstanbul seçimlerine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki oy oranları ve aralarındaki fark, seçmenlerin kararsız kaldığı bu dönemde büyük bir merak konusu. Anketler, iki aday arasındaki rekabetin kıyasıya olduğunu gösteriyor. Her iki aday da, seçmenlerin desteğini kazanmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.