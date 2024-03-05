Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu SON oy oranları! 31 Mart yerel seçim anket sonuçları kim önde? İSTANBUL İLÇE SEÇİM ANKET SONUÇLARI!

1

Seçimlere bir aydan daha az bir süre kala, İstanbul'daki büyük yarışta öne çıkan isimler AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu. İki aday arasında geçen yarış, şehrin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Seçmenlerle yapılan anketler, yarışın ne kadar çekişmeli geçeceğinin sinyallerini veriyor. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç soruları yanıtlanıyor. Peki, Son anket sonuçları nasıl, İstanbul'da kim önde? İşte, 31 Mart öncesi İstanbul seçim anketi sonuçları son durum tablosu…