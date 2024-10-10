Teknoloji devleri parayı arsaya yatırdı

Teknoloji şirketi sahibi milyarderlerden Bill Gates, ABD'deki en büyük özel tarım arazisi sahibi olurken, Jeff Bezos da son yıllarda aldığı arazilerle ülkedeki en büyük arsa sahipleri listesinde 25'inci sırada yer aldı. ABD merkezli The Land Report dergisinin 'İlk 100 Arsa Sahibi Raporu'na göre, teknoloji şirketleri sahipleri arasında en fazla toprağı bulunan işadamı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos oldu.

Bezos, sahip olduğu 1.7 milyon dönüm arsa ile listede 25'inci sıraya yerleşti. Listede 41'inci sırada ise Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates yer aldı. Gates'in ABD'de 1 milyon 92 bin dönüm arsası bulunuyor. Gates, 17 eyalete yayılmış yaklaşık 1 milyon dönümlük son derece verimli çiftlik arazisiyle ülkenin en büyük özel tarım arazisi sahibi olarak biliniyor.

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