Katılım sigortacılığı büyüyor

Yılın ilk yarısında yüzde 93,7 büyüme kaydeden katılım sigortacılığı, 21 milyar 249,2 milyon lira prim üretimi ile pazar payını yüzde 5,5'e çıkardı. Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) verilerine göre, geçen seneyi 24.5 milyar liralık prim üretimi ile kapatan katılım sigortacılığının sektörden aldığı pazar payı yüzde 5 oldu.

Ocak-haziran döneminde prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93.7 artışla 21 milyar 249 milyon lira olurken, pazar payı yüzde 5.5'e yükseldi. Prim üretiminin yüzde 96'sını 20 milyar 405 milyon lira ile hayat dışı sigortaları oluştururken, hayat sigortaları branşı 843 milyon 676 bin lira ile yüzde 4'lük pay aldı. Prim üretiminde lider, 9.6 milyar lira ile toplamdan yüzde 47.3 pay alan oto sigortaları branşı oldu. Yangın ve doğal afetler branşında prim üretimi 2 milyar 630 milyon lira olurken, hastalık-sağlık branşında 1.5 milyara yakın prim üretildi.