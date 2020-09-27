1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU REDDEDİLENLER NEREYE İTİRAZ EDECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1000 TL pandemi sosyal yardımı için başvuru yapan ancak başvurusu reddedilen ve bu nedenle de mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gerçekten hak sahibi olduklarını ispat ettikleri takdirde 1000 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanabilecekler.

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Açılan pencereden Cumartesi eve Pazar günleri kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuru yapabilirken bu günlerin dışında kalan günlerde ise kimlik numarasının son hanesine göre;

Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Pazartesi günü,

Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Salı günü,

Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Çarşamba günü,

Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Perşembe günü,

Kimlik numarasının son numarası 0 olan kişiler Cuma günü yardım parası almak için başvuru yapabilecek.