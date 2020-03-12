Kolonya fiyatlarının fahiş bir şekilde artması sonucu vatandaşlar başka çözümler üretme yoluna girdiler. Bu anlamda evde kolonya nasıl yapılır? Sorusu arama motorlarında trend oldu. 1 litre kolonya fiyatı 12 liradan 35 liraya, 250 ml dezenfektan fiyatı 3.50 TL'den 15 liraya yükseldi. Bazı sitelerde ise çılgın fiyatlar verilmeye başladı. Bir alışveriş sitesinde 5 litrelik kolonya için 200 lira istendi. Yapılan bilimsel çalışmalara göre kolonyanın antibakteriyel özellik taşıdığı kanıtlamıştır. Kolonya, mikrop öldürücü özelliğe sahip olmasının yanı sıra, grip bakterisinin yayılmasının da önüne geçer. İşte Koronavirüse karşı evde limon kolonyası yapımı ve malzemeleri...

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