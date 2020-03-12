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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 13:33
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    • 12.03.2020 13:33
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    ? Koronavirüse için evde limon kolonyası yapımı ve malzemeleri nedir?

    ? Birçok kişi Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs'ün Türkiye'de de kendini göstermesi ile kolonya reyonlarına yöneldi. Kolonyasını evde yapmak isteyen vatandaşlar ise arama motorlarından araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Evde kolonya nasıl yapılır? Koronavirüse karşı evde limon kolonyası yapımı! Alkol dereceleri, içerdiği alkol oranına göre belirlenir. Genellikle 70 derece ve 80 derece alkollü kolonyalar kullanılır. Yüzde 80-96'sı , kalan kısmı ise su ve esanstan oluşan kolonya, ağzı kapalı ve güneşten uzak kaldığı sürece ortalama beş yıl bozulmamaktadır.

    Evde kolonya nasıl yapılır? İşte malzemeler

    Kolonya fiyatlarının fahiş bir şekilde artması sonucu vatandaşlar başka çözümler üretme yoluna girdiler. Bu anlamda evde kolonya nasıl yapılır? Sorusu arama motorlarında trend oldu. 1 litre kolonya fiyatı 12 liradan 35 liraya, 250 ml dezenfektan fiyatı 3.50 TL'den 15 liraya yükseldi. Bazı sitelerde ise çılgın fiyatlar verilmeye başladı. Bir alışveriş sitesinde 5 litrelik kolonya için 200 lira istendi. Yapılan bilimsel çalışmalara göre kolonyanın antibakteriyel özellik taşıdığı kanıtlamıştır. Kolonya, mikrop öldürücü özelliğe sahip olmasının yanı sıra, grip bakterisinin yayılmasının da önüne geçer. İşte Koronavirüse karşı evde limon kolonyası yapımı ve malzemeleri...

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