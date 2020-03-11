Kolonya ve sirke korona virüse karşı korur mu? Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, kolonya satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu. Raflarda kolonya bulunmazken, 80 derece kolonya da vatandaşların özellikle almak istediği bir tür oldu. Peki, 80 derece kolonya nedir? Kolonya virüse karşı korur mu? Kolonya sürdükten sonra ferahlık hissedilmesinin sebebi, içindeki etil alkolün uçucu olması ve buharlaşırken vücut ısısını da beraberinde götürmesidir. Bilinen en eski koku ürünlerinden biri olan kolonya, alkol oranı ile parfümden ayrılır. Hafif ve serinletici özelliği ile vazgeçilemeyen bir üründür. Alkol miktarı hacmi %50'nin altında ise, mikroplar üzerindeki öldürücü etkisi de oranda düşüyor. En büyük etki ise mikrobun türüne göre, %60-%90 aralığında görülüyor.

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