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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 19:33
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    • 11.03.2020 19:33
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    ? Koronavirüs nedeniyle ? var mı?

    sorusu Türkiye genelinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrenciler tarafından araştırılıyor. Son dakika haberine göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapılacak. Peki, koronavirüs nedeniyle ? YÖK üniversite tatil açıklaması var mı?

    Koronavirüs nedeniyle hangi üniversitelerde tatil var?

    Üniversiteler tatil mi? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversitelerde tatil var? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bugün saat 18.00'de YÖK'te "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda, Kovid-19'a yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülecek.

    KORONAVİRÜS NEDENİYLE HANGİ ÜNİVERSİTELERDE TATİL VAR?

    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

    İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu.

    Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

    Tatil edilen üniversiteleri incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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