Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.03.2020 21:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2020 21:21
    ABONE OL

    9 Mart MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! Geçen hafta 200 bin liralık üçe bölünmüştü

    9 Mart Pazartesi çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren çok araştırılmaya başlandı. Özellikle şu saatlerde hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Geçtiğimiz hafta 200 bin liralık ikramiyeyi üç kişinin kazanmasının ardından çekilişi heyecanla bekleyen on binlerce kişi sonuçları öğrenmek istiyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan sayıları

    9 Mart MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

    Gün içerisinde bayilerden On Numara oynayan on binlerce kişi sonuçları araştırmaya başladı. Bu kapsamda 9 Mart MPİ On Numara çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bugün saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından sonuçlar açıklandı. Bu kapsamda talihliler On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte haftanın merakla beklenen sonuçları

    9 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 9 Mart MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Geçen hafta 200 bin liralık üçe bölünmüştü
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri