Eczacıbaşı itibar tazminatı kazandı

Eczacıbaşı Holding ve Eczacıbaşı İlaç Sanayi, 'eczacibasinakliyat.com' sitesini kurarak 'Eczacıbaşı' markasını izinsiz nakliye sektöründe kullanan 5 kişiye, 11 yıl önce itibarlarının zedelendiği ve marka hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 12 bin liralık tazminat davası açtı. Davalı nakliyat firmasının sahipleri ise, "eczacıbaşı" markasını kullanmadıklarını iddia etti. Mahkeme markayı haksız olarak kullanan nakliye şirketinin 4 bin lira tazminat ile 2 bin lira itibar tazminatı ödemesine karar verdi.
Ali OKTAY
Ali OKTAY
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