Eczacıbaşı itibar tazminatı kazandı

ve'eczacibasinakliyat.com'sitesini kurarak 'Eczacıbaşı'markasını izinsiz nakliyesektöründe kullanan 5 kişiye,11 yıl önce itibarlarınınzedelendiği ve marka hakkınınihlal edildiği gerekçesiyletazminat davasıaçtı. Davalı nakliyat firmasınınsahipleri ise, "eczacıbaşı"markasını kullanmadıklarınıiddia etti. Mahkeme markayıhaksız olarak kullanan nakliyeşirketinintazminatileödemesine karar verdi.Ali OKTAY