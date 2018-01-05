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Emekliye intibak

Ocak mını öğrenen, yüzde 5.69 artırılmış maaşlarını almak için gün sayan emekliler gözünü intibak düzenlemesine çevirdi. TÜED Başkanı Ergün, ‘İntibak yapılsın, bütün ülkeyi bayram yerine çeviririz’ dedi

Emekliye intibak
YAKLAŞIK 12 milyon emekli Ocak zammını önceki gün açıklanan enflasyon verileriyle öğrendi. Bu ay içerisinde yüzde 5.69 artırılmış maaşlarını ceplerine koymaya hazırlanan emekliler, gözlerini intibak düzenlemesine çevirdi. 2000 yılı ve sonrasında emekliler, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, 2000 öncesi emekliler için yapılan intibak çalışmasını hatırlatarak, "Ancak, 2000 sonrası emeklilerimiz için de intibak yapılması, kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Parlamentomuzdan öncelikli beklentimiz, aylıklar arasındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak kalıcı bir intibak düzenlemesinin bir an önce gündemine taşınması ve yasalaştırılmasıdır. Başta hükümetimiz olmak üzere, bütün parlamentomuzdan bir tek şey istiyoruz. 2018 yılında, intibak beklentimiz Meclis gündemine taşınmış olsun. Bütün ülkeyi bayram yerine çeviririz" dedi.

AYM'NİN GÜNDEMİNDE
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara yönelik intibak, aynı anda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündeminde bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı'nın bireysel başvurusu önümüzdeki günlerde yüksek mahkeme tarafından ele alınacak. Anayasa Mahkemesi'nden intibak vizesi çıkarsa, emekliler yeni bir zamma kavuşacak. Maaşlar yeniden hesaplanacak, intibak zamları belirlenecek.

5 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR
Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira arasında artışlar yapılmıştı. Yeni intibakta da artışların bu seviyede olması bekleniyor. Yeni intibakta da artışların bu seviyede olması bekleniyor.


TABLOYA BAK ZAMMINI ÖĞREN
Yaklaşık 9 milyon ve BAĞ- KUR emeklisi, bu ay maaşlarını yüzde 5.69 zamlı olarak alacak. Maaş ödeme günlerine göre ayın 16'sı ile 28'i arasında zamlı paralarını ceplerine koyacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, hesaplarına yatacak ödemeyi hazırladığımız tabloya bakarak önceden görebilecek. Mevcut maaşını tablomuzdan bulan emekliler, kuruşu kuruşuna zamlı paralarını öğrenebilecek. İşte emeklilerin zam tablosu:
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