Emekliye intibak

Ocak zammını öğrenen, yüzde 5.69 artırılmış maaşlarını almak için gün sayan emekliler gözünü intibak düzenlemesine çevirdi. TÜED Başkanı Ergün, ‘İntibak yapılsın, bütün ülkeyi bayram yerine çeviririz’ dedi
YAKLAŞIK 12 milyon emekli Ocakzammını önceki gün açıklananenflasyon verileriyle öğrendi. Bu ayiçerisinde yüzde 5.69 artırılmış maaşlarınıceplerine koymaya hazırlanan emekliler,gözlerini intibak düzenlemesine çevirdi.2000 yılı ve sonrasında emekliler, 2000'denönce emekli olanlara yapılan intibakdüzenlemesinin kendileri için de hayatageçirilmesini istiyor. Türkiye EmeklilerDerneği (TÜED) Başkanı KazımErgün, 2000 öncesi emekliler için yapılanintibak çalışmasını hatırlatarak, "Ancak,2000 sonrası emeklilerimiz için de intibakyapılması, kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur.Parlamentomuzdan öncelikli beklentimiz,aylıklar arasındaki adaletsizliği ortadankaldıracak kalıcı bir intibak düzenlemesininbir an önce TBMM gündemine taşınması veyasalaştırılmasıdır. Başta hükümetimiz olmaküzere, bütün parlamentomuzdan bir tek şeyistiyoruz. 2018 yılında, intibak beklentimizMeclis gündemine taşınmış olsun. Bütünülkeyi bayram yerine çeviririz" dedi.
AYM'NİN GÜNDEMİNDE
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara yönelik intibak, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündeminde bulunuyor. TürkiyeEmekliler Derneği üyesi İbrahimAvcı'nın bireysel başvurusu önümüzdeki günlerde yüksek mahkeme tarafından ele alınacak. Anayasa Mahkemesi'nden intibak vizesi çıkarsa, emekliler yeni bir zamma kavuşacak. Maaşlar yeniden hesaplanacak, intibak zamları belirlenecek.
5 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355lira arasında artışlar yapılmıştı. Yeni intibakta da artışların bu seviyede olması bekleniyor. Yeni intibakta da artışların bu seviyede olması bekleniyor.
TABLOYA BAK ZAMMINI ÖĞREN Yaklaşık 9 milyon SSK ve BAĞ- KUR emeklisi, bu ay maaşlarını yüzde 5.69 zamlı olarak alacak. Maaş ödeme günlerinegöre ayın 16'sı ile28'i arasında zamlıparalarını ceplerinekoyacak olan SSK veBağ-Kur emeklileri,hesaplarınayatacak ödemeyihazırladığımıztabloya bakarakönceden görebilecek. Mevcut maaşını tablomuzdan bulan emekliler, kuruşu kuruşuna zamlı paralarını öğrenebilecek. İşte emeklilerin zam tablosu:
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