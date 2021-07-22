Jeff Bezos para basıyor!

Jeff Bezos tahminen 202,7 milyar dolar (yaklaşık 1,7 trilyon TL) değerindeki servetiyle dünyanın en zengin kişisi olarak biliniyor. Salı sabahı itibarıyla göreve yeni başlayan bir ticari astronot olarak Dünya'yı terk eden en zengin kişi oldu. Ancak Bezos'un net servetindeki artışı hesaplayacak olursak, 2020'de artış 75 milyar dolardı (yaklaşık 643 milyar TL), çok farklı rakamlar ortaya çıkıyor. Bu hesaba göre artış ayda 6,25 milyar, haftada 1,44 milyar, günde 205 milyon, saatte 8,56 milyon ve dakikada 142 bin 667 dolara (sırasıyla yaklaşık 53,5 milyar, 12,5 milyar, 2 milyar, 75 milyon ve 1 milyon TL) denk geliyor.
- Dünya
- 22.07.2021 Gazete