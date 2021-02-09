Rumlardan Türkçe hazımsızlığı! Tek tek siliyorlar!

Kıbrıslı Rumlar, bir yandan Türkler ile ortaklığa hazır olduklarını dile getirirken, diğer yandan 1974 öncesinde silah zoruyla kovdukları Türklerin eski mahallelerindeki sayılı Türkçe sokak isimlerini siliyor. Piyale Paşa ve Talat Paşa Caddelerini değiştiren Rumlar, Larnaka Belediyesi'nden, Bozkurt Sokak tabelasının kaldırılmasını ve İstanbul Sokağı'nın ise, "Konstantinopolis" ile değiştirilmesini istedi.
Rumların 1963'te Kıbrıs Türklerini kovduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasına göre, kamusal alan isimleri ve resmi belgelerde Yunanca'nın yanı sıra Türkçe de yazılması yasal zorunluluk. Türklerin 1974 öncesi yaşadığı köyleri yok eden, kent içlerindeki Türk mahallelerini kamulaştırma yoluyla yağmalayan Rum yönetimi, Türkçe sokak isimlerini adım adım yok ediyor.
'PİYALE PAŞA' DEĞİŞTİRİLDİ
Rumlar bugüne kadar Türkçe isimleri sessiz sedasız siliyordu. Rum lider Nikos Anastasiadis, 2015 yılında Larnaka kentinin sahil şeridine paralel Piyale Paşa Caddesi'nin adını büyük bir törenle, eski Savunma Bakanları'ndan Tasos Mitsopulos'un adıyla değiştirdi. O dönem BM müzakerelerin sürmesi nedeniyle tepkileri önlemek amacıyla caddenin küçük bir bölümünde, Piyale Paşa tabelasının kalmasına izin verdi.