Rumlardan Türkçe hazımsızlığı! Tek tek siliyorlar!

1910'LU YILLARIN İSİMLERİ

Ardından Baf kentinde değişiklikler başladı. Ermeni ve Pontuslu Rumlar, geçen ay Baf kentindeki Talat Paşa Caddesi isminin değiştirilmesi talebinde bulundu. Baf Belediyesi, Talat Paşa'nın Ermeni tehcirinin mimarları arasında bulunduğu gerekçesiyle caddenin adını oy birliğiyle "Adalet Caddesi" diye değiştirdi. Larnaka kentindeki Türk mahallesinde kalan birkaç Türkçe isim, Rumların yeni hedefi oldu. Bozkurt Sokağı'nın Türk milliyetçilerini, İstanbul Sokağı'nın ise, Bizans'ın yıkılışını hatırlattığını savunan milliyetçi Rum partileri tabelaların kaldırılması talebinde bulundu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Larnaka Belediye Başkanı Andreas Vyras, Bozkurt adının 1910'lu yıllarda verildiğini ve o dönem Türk milliyetçilerine bu ismin verilmediğini, İstanbul isminin de Yunanca kökenden geldiğini ve kentin içi (Eis-tin-poli) anlamına geldiğini savundu. Rum EDEK ve Türk düşmanı ELAM partileri ise, "Bozkurt örgütünü Fransa ve Almanya bile yasaklıyor, adını nasıl bir sokakta koruruz" karşılığını verdi.

Rum yönetimi, Talat Paşa ve Piyale Paşa adlarını değiştirdi. Bozkurt adının kaldırılmasını, İstanbul isminin de değiştirilmesini istedi.