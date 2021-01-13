NİPAH VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Nipah virüsünün bu kadar önemli ve endişe uyandırıcı olmasının birkaç nedeni var: Hastalığın kuluçka süresi 45 gün ve enfekte bir kişinin hasta olduğunu fark etmeden onu yayması için bolca fırsat olduğu anlamına geliyor.