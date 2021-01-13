Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, bilim insanları salgın hastalıklara neden olabilecek diğer virüsleri inceliyor. Yeni salgın tehditlerinin her gün arttığını belirten uzmanlar, Güneydoğu Asya'da tespit edilen Nipah virüsünün (NiV) gelecek yıllarda yeni bir salgın başlatma potansiyeli olduğunu düşünüyor.
ÖLÜM ORANI YÜKSEK
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Tayland Kızılhaçı Gelişen Bulaşıcı Hastalık- Sağlık Bilimleri Merkezini yöneten uzman virolog Supaporn Wacharapluesadee, meyve yarasalarının nipah virüsünün doğal kaynağı olduğunu belirterek, "Bu virüsün tedavisi yok ve yüksek ölüm oranına neden oluyor. Salgının nerede çıktığına bağlı olarak ölüm oranı yüzde 40 ila yüzde 75 arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.
UZUN KULUÇKA SÜRESİ
Dünya Sağlık Örgütü'nün halk sağlığı acil durumuna neden olabilecek hastalık mikropları listesinde de nipah virüsü ilk 10 arasında yer alıyor. Hastalığın kuluçka süresinin 45 günü bulması, virüsün endişe uyandırmasında başlıca sebep.
Bu süre, enfekte olan kişinin hasta olduğunu fark etmeden hastalığı yayması için uzun bir süre anlamına geliyor. Virüsün farklı türdeki hayvanları enfekte etmesi de hastalığın yayılma olasılığını artırıyor.
NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?
Güneydoğu Asya'da tespit edilen ve meyve yarasalarının doğal kaynağı olduğu Nipah virüsünün gelecek yıllarda yeni bir salgını başlatabilme potansiyeli olduğunu düşünüyor.
Nipah virüsünün tedavisi yok ve yüksek ölüm oranına neden oluyor. Şu anda dünyada yaklaşık 700 insanın Nipah virüse yakalandığı tahmin ediliyor.
NİPAH VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Nipah virüsünün bu kadar önemli ve endişe uyandırıcı olmasının birkaç nedeni var: Hastalığın kuluçka süresi 45 gün ve enfekte bir kişinin hasta olduğunu fark etmeden onu yayması için bolca fırsat olduğu anlamına geliyor.
İkincisi, farklı türdeki hayvanları enfekte ediyor ve bu da hastalığın yayılma olasılığını artırıyor. Ayrıca doğrudan temas yoluyla ya da kontamine yiyecek tüketilerek hastalık bulaşabiliyor.
Bu enfeksiyon için risk faktörleri arasında, domuzlar, yarasalar ve/veya virüsle enfekte olmuş insanlar gibi enfekte hayvanlarla yakın temas olması yer alır. Buna ek olarak, ham hurma saplarının tüketimi, kaygan dışkının bu maddeyi sıklıkla kirletmesi nedeniyle önemli bir risk faktörüdür.
NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
İlaçla tedavi edilemeyen Nipah virüsünde, vakaların çoğu ölümden kurtulamamaktadır. Salgın olarak başlayan Nipah virüsü,
* yüksek ateş
* kas ağrıları
* boğaz ağrısı
* baş ağrısı
* yorgunluk
* şuur kaybı
* baş dönmesi
NİPAH VİRÜSÜ NERELERDE GÖRÜLDÜ?
Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlayan bu virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.
Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te en fazla görülen Nipah virüsünün, hızla tüm dünyaya yayılma olasılığı yüksek.