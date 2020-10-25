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    • Dünya
    • 26.10.2020 05:34
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    • 26.10.2020 05:34
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    Başkan 'ın Macron'a tepkisi 'a dert oldu!

    'un, İslam'a yönelik alçak saldırılarına ardından Başkan çok sert bir dille yanıt verdi. Başkan Erdoğan'ın yanıtının ardından Başbakanı Miçotakis'ten Macron'a destek mesajı geldi.

    Başkan , geçtiğimiz gün 'de 'nin 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, her fırsatta İslam'a olan nefretini dile getiren 'a sert tepki göstermişti. Erdoğan, "Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

    "MACRON VE FRANSIZ HALKININ YANINDAYIZ"
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten destek geldi. Miçotakis, "Erdoğan'ın Macron'a hakaretleri ve Fransa'yı hedef alan nefret dili kabul edilemez. Macron ve Fransız halkı ile tam destek ve dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

    MACRON FRANSA'DA İSLAMA YÖNELİK AHLAKSIZ SALDIRILARA ONAY VERDİ
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde, yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

    Macron'un bu açıklamalarından sonra Fransa'da, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu. Fransız dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, dün gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.

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