Miami Herald'ın haberine göre, Myanmar Ulusal Hava Yollarına ait Embraer-190 model yolcu uçağı, ön iniş takımlarının açılmaması üzerine Mandalay Uluslararası Havaalanı'na arka tekerlekleri üzerinde inmek zorunda kaldı.
İniş sırasında uçağın burnunun piste sürtündüğü ve etrafa kıvılcımlar saçtığı görüldü.
Mandalay Uluslararası Havaalanı sözcüsü Kyaw San, Yangon'dan kalkan uçakta 82 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, iniş sırasında yaralanan olmadığını kaydetti.
Kyaw San, Boeing ve Airbus'ın büyük uçaklarının geçici bir süre havalimanını kullanamayacağını sözlerine ekledi.
Myanmar'da felaketten ucuz atlatıldı! İniş takımı açılmayan uçak burnunun üstüne iniş yaptı
Myanmar'da bir yolcu uçağı, iniş takımlarında yaşanan problem nedeniyle havalimanına sadece arka tekerlekleri üzerinde acil iniş yaptı.
Miami Herald'ın haberine göre, Myanmar Ulusal Hava Yollarına ait Embraer-190 model yolcu uçağı, ön iniş takımlarının açılmaması üzerine Mandalay Uluslararası Havaalanı'na arka tekerlekleri üzerinde inmek zorunda kaldı.
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