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  • 12.05.2019 14:11
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 14:17

'da felaketten ucuz atlatıldı! İniş takımı açılmayan uçak burnunun üstüne iniş yaptı

'da bir yolcu uçağı, iniş takımlarında yaşanan problem nedeniyle havalimanına sadece arka tekerlekleri üzerinde acil iniş yaptı.

Yolcu uçağı burnunun üzerine acil iniş yaptı

Miami Herald'ın haberine göre, Ulusal Hava Yollarına ait Embraer-190 model yolcu uçağı, ön iniş takımlarının açılmaması üzerine Mandalay Uluslararası Havaalanı'na arka tekerlekleri üzerinde inmek zorunda kaldı.

İniş sırasında uçağın burnunun piste sürtündüğü ve etrafa kıvılcımlar saçtığı görüldü.

Mandalay Uluslararası Havaalanı sözcüsü Kyaw San, Yangon'dan kalkan uçakta 82 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, iniş sırasında yaralanan olmadığını kaydetti.

Kyaw San, Boeing ve Airbus'ın büyük uçaklarının geçici bir süre havalimanını kullanamayacağını sözlerine ekledi.

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