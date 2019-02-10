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  • 10.02.2019 08:20
  • Son Güncelleme: 10.02.2019 08:20

'da 5,2 büyüklüğünde

'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi (USGS), merkez üssü eyalete bağlı Ternate Adası'nın 133 kilometre güneybatı açıklarında olan in, yerin 44,1 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Pasifik Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.  

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan 'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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