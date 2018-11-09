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  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 01:19
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'Bar'barlık

’de bir bara silahlı saldırı düzenlendi. 12 kişiyi kurşuna dizen eski asker intihar etti. 15 kişi ise yaralandı...

Barbarlık
ABD'nin Kaliforniya eyaleti, dün kanlı bir saldırıyla sarsıldı! Olayın adresi 'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar&Grill adlı bardı. 200 kişilik bara giren 28 yaşındaki Ian David Long, etrafa kurşun yağdırdı. 12 kişiyi öldürdü. 15 kişiyi ise yaraladı.



Saldırıyı gerçekleştiren eski asker, daha sonra canına kıydı. Güvenlik güçleri bölgede kuş uçurtmazken, Başkanı Trump, 'ın saldırıyı derinlemesine araştırdığını vurguladı. Eski deniz piyadesi Long'un 2008-2013 yılları arasında ABD donanmasında görev yaptığı ortaya çıktı.



Yaşanan bu olay, 1 Ocak 2017 gecesi Kuruçeşme'deki gece kulübü 'ya düzenlenen saldırıyı anımsattı. Silahla gece kulübüne dalan 'lı saldırgan Abdülkadir Masharipov; 39 kişiyi öldürmüş, 71 kişiyi de yaralamıştı.



2008-2013 tarihleri arasında Deniz Piyadesi olarak görev yapan Ian David Long, yakalanacağını anlayınca intihar etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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