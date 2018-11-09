'Bar'barlık

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, dün kanlı bir saldırıyla sarsıldı! Olayın adresi Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar&Grill adlı bardı. 200 kişilik bara giren 28 yaşındaki Ian David Long, etrafa kurşun yağdırdı. 12 kişiyi öldürdü. 15 kişiyi ise yaraladı.
Saldırıyı gerçekleştiren eski asker, daha sonra canına kıydı. Güvenlik güçleri bölgede kuş uçurtmazken, ABD Başkanı Trump, FBI'ın saldırıyı derinlemesine araştırdığını vurguladı. Eski deniz piyadesi Long'un 2008-2013 yılları arasında ABD donanmasında görev yaptığı ortaya çıktı.
Yaşanan bu olay, 1 Ocak 2017 gecesi İstanbul Kuruçeşme'deki gece kulübü Reina'ya düzenlenen saldırıyı anımsattı. Silahla gece kulübüne dalan DEAŞ'lı saldırgan Abdülkadir Masharipov; 39 kişiyi öldürmüş, 71 kişiyi de yaralamıştı.
2008-2013 tarihleri arasında Deniz Piyadesi olarak görev yapan Ian David Long, yakalanacağını anlayınca intihar etti.
Saldırıyı gerçekleştiren eski asker, daha sonra canına kıydı. Güvenlik güçleri bölgede kuş uçurtmazken, ABD Başkanı Trump, FBI'ın saldırıyı derinlemesine araştırdığını vurguladı. Eski deniz piyadesi Long'un 2008-2013 yılları arasında ABD donanmasında görev yaptığı ortaya çıktı.
Yaşanan bu olay, 1 Ocak 2017 gecesi İstanbul Kuruçeşme'deki gece kulübü Reina'ya düzenlenen saldırıyı anımsattı. Silahla gece kulübüne dalan DEAŞ'lı saldırgan Abdülkadir Masharipov; 39 kişiyi öldürmüş, 71 kişiyi de yaralamıştı.
2008-2013 tarihleri arasında Deniz Piyadesi olarak görev yapan Ian David Long, yakalanacağını anlayınca intihar etti.
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